Memur-Sen, 1 Mayıs’ta Göbeklitepe’den 'seslenecek'

Memur-Sen bu yıl 1 Mayıs’ta ‘Göbeklitepe’nin keşfinden sonra, insanlığın başlangıç noktası sayılabilecek’ diye tanımladığı Şanlıurfa’da olacaklarını açıkladı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 1 Mayıs’ı Şanlıurfa’da kutlayacaklarını açıkladı.

Göbeklitepe’nin Şanlıurfa’da bulunmasına vurgu yapan Memur-Sen’in açıklamasında, “1 Mayıs’ta biz, Göbeklitepe keşfinden sonra, insanlığın başlangıç noktası sayılabilecek olan ve ‘şanlı’ unvanına layık görülen Urfa’dan, emeğin ve tüm kamu görevlilerinin, insanlığın ve mazlum insanların sesini, sözünü ve taleplerini yükselteceğiz” denildi.

Açıklamada “Memur-Sen olarak, emek ve dayanışma günlerinde Türkiye’nin dört bir yanında olma geleneğimizi sürdürüyoruz. İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Konya, Kahramanmaraş, Kütahya ve Kocaeli’nden sonra 2018 Mayıs’ında Urfa’dan tüm insanlığa sesleneceğiz. Seslenirken şiar edindiğimiz mottolarımıza, insana, emeğe ve hakka dayanacağız” ifadelerine yer verildi.