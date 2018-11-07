Media Markt Türkiye CEO'su: İşsizlik ve iflas dalgası başlayabilir

Media Markt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, konkordato ilan eden şirket sayısının artması durumunda işsizlik ve iflas dalgasının başlayabileceğini söyledi.

Media Markt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, şirketlerin üst üste konkordato ilan etmesine ve enflasyona ilişkin konuştu.

Yüksek enflasyondan dolayı girdi maliyetleri artışı ile herkesin gözüyle gördüğü ciddi bir fiyat artışı dalgasının yaşandığını belirten Gökyıldırım, "Bu fiyat artışlarını da yansıtmama şansı yok. Ya ürün satılmayacak ya da doğru bedeliyle satılacak. Geçen birkaç ayda perakendeciler bu süreci iyi bir şekilde yürüttü. Şoku bir kerede değil adım adım yansıttılar ama girdi maliyetleri fiyatları belli bir yere getirdi. Gelirler de aynı oranda artmayacağına göre bir tüketim daralması olacak. Biz özellikle 4. çeyrekte bir küçülme bekliyoruz. Pazar eksi 5'lere doğru gitmeye başladı. Daha da gerilere gidebilir" dedi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, şirketlerin kriz nedeniyle üst üste konkordato ilan etmesini de değerlendiren Yenal Gökyıldırım, neredeyse yarım milyon nüfusun işsizlik ve ekonomik darboğaz tehdidi altında olduğunu söylerken, "Eğer konkordatoya giden şirket sayısı artarsa, bunu ciddi bir iflas ve işsizlik dalgasının izleyeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.