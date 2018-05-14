Meclis’ten elektrik dağıtım şirketlerine ‘can simidi’

​Bugün Meclis’te görüşülen 25 maddelik torba yasa tasarısında borçlarını ödeyemez durumu düşen elektrik dağıtım şirketlerini kurtaran önlemler de bulunuyor.

Bugün saat 13:00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 25 maddelik bir torba yasa tasarısı daha görüşülecek. Tasarıda elektrik dağıtım şirketlerinin çiftçiden alacaklarını tahsil etmesini garantiye alan bir düzenleme de yer alıyor.

TEDAŞ şirketlerinin özelleştirilmesinden sonra devlet, elektrikteki kayıp kaçak oranlarını azaltmak ve şirket alacaklarını güvenceye almak amacıyla her yolu denedi. Kaçak elektrik kullanmak, borcunu ödememek günahtır dedi. Jandarma ve TOMA’lar eşliğinde köylere baskınlar yaptı, gözdağı verdi.

DESTEKLERDEN KESİLİP DAĞITIM ŞİRKETLERİNE AKTARIM

Çiftçiler üzerinde daha etkili bir yöntem uygulanıyor. 2014 yılından bu yana her yıl, çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçlarının, çiftçiye yapılan destek ödemelerinden kesilip şirketlere ödenmesinin öngörüldüğü Bakanlar Kurulu Kararları çıkarılıyor.

Bu kararlar uyarınca elektrik dağıtım şirketleri borcu olan çiftçilerin adlarını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bildiriyor. Bu listeler Ziraat Bankası’na iletiliyor ve Banka, çiftçiler adına yatırılmış olan paralardan borçlarını kesip eğer kalmışsa çiftçilere ödüyordu.

Böylelikle Bakanlar Kurulu kararlarıyla, çiftçiyi desteklemekle yükümlü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketlerinin icra, Ziraat Bankası ise tahsilat dairesi gibi çalıştırılıyordu.

Bugün görüşülecek torba tasarıda uygulamanın Bakanlar Kurulu kararlarına gerek olmaksızın gelecek yıllarda sürdürülmesini sağlamak amacıyla Devlet Su İşleri Yasasına bir madde eklenmesi öngörülüyor. Yani uygulama kalıcılaştırılıyor.

HER ŞEY FİİLEN BATIK ŞİRKETLERİ KURTARMAK İÇİN

Elektrik üretim ve dağıtım alanında önemli imtiyazlar alan, devlet garantili tarifelerle çalışan sermaye grupları, ağırlıklı döviz bazında borçlarla yaptıkları yatırımlar nedeniyle uzun süredir kredi geri ödemelerinde zorlanıyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin borçlarının birkaç kez yeniden yapılandırıldığı bilgileri basında yer alırken bazı şirketlerin birleştirilmesi de gündeme gelmişti.

En dikkat çekici konulardan biri elektrik dağıtım şirketlerinin gelirlerinin tüm faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan maliyetlerin (yatırım harcamaları, işletme giderleri,kamu kurumlarına ödenen bedeller, araştırma ve geliştirme giderleri) kapsayacak şekilde belirlenmesine rağmen fiilen batık duruma geçmeyi “başarmış” olmaları. Satın alma bedelleri ve yatırım harcamaları için döviz bazında borçlanmayı tercih eden şirketler, devletin garantilediği gelirleri önden tahsil ederek kar etmeyi planlamıştı. Ancak kurdaki gelişmeler hesapları bozdu. Gelir garantisiyle yetinmeyip daha fazlasına göz dikmenin bedeli yine devlet desteğiyle emekçilere çıkarılıyor.

Elektrik dağıtım şirketleri, özelleştirmeler sırasında toplam 13 milyar dolar civarına ulaşan satın alma bedelini döviz bazında kullandıkları 10 yıl vadeli kredilerle finanse etti.Şirketlerin kredi borçlarının büyük bölümü döviz kredisi ve gelirlerinin tamamı TL. Döviz kurlarındaki birikimli artışlar şirket kârlarının borç ödemelerini karşılamasına yetmiyor.