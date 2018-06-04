Mayıs'ta en az 166 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

Mayıs ayı iş cinayetleri raporu açıklandı. Rapora göre Mayıs ayı içerisinde en az 166 işçi çeşitli iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2018'in ilk beş ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı en az 754 oldu.

Haber Merkezi