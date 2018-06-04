Mayıs'ta en az 166 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

Mayıs ayı iş cinayetleri raporu açıklandı. Rapora göre Mayıs ayı içerisinde en az 166 işçi çeşitli iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2018'in ilk beş ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı en az 754 oldu.
Mayıs ayı iş cinayetleri raporu açıklandı. Rapora göre Mayıs ayı içerisinde en az 166 işçi çeşitli iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin yerel ve ulusal basından, meslek odalarından, sendikalardan, iş güvenliği uzmanlarından ve işçilerin mesai arkadaşlarından derlediği rapora göre 2018 yılının Mayıs ayında en az 166 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2018'in ilk beş ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı en az 754 oldu.
2018'İN İLK BEŞ AYINDA EN AZ 754 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Raporun satır başları şöyle:
- Elimize yeni ulaşan bilgiler ışığında Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 129, Nisan ayında en az 187 ve Mayıs ayında en az 166 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2018 yılının ilk beş ayında en az 754 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi…
- 166 emekçinin 127’si ücretli (işçi ve memur), 39’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...
- Ölenlerin 10’u kadın işçi, 156’sı erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, sağlık ve konaklama iş kollarında gerçekleşti…
- 5’si 14 yaş ve altında olmak üzere 14 çocuk işçi can verdi.
- 6 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 5’i Suriyeli ve 1’i Macar…
- Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, konaklama, metal, belediye ve enerji iş kollarında gerçekleşti.
- Bu ay Türkiye’nin 46 şehrinde iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Manisa, Balıkesir, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Samsun’da yaşandı...
- Ölenlerin 2’si (yüzde 1,21) sendikalı işçi, 164 işçi ise (yüzde 98,79) sendikasız. Sendikalı işçiler kimya ve güvenlik iş kolunda çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim...