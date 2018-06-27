Marriott Otel'in binlerce işçisi eylemde

Marriott International otellerindeki binlerce çalışan, daha güvenli çalışma koşulları, cinsel tacize karşı koruma ve daha insani ücret talebiyle eyleme gitti.

Marriott International otellerindeki binlerce çalışan, daha güvenli çalışma koşulları, cinsel tacize karşı koruma ve daha insani ücret talebiyle eyleme gitti.

Eylemler, dünyanın en büyük otel şirketi olan ve Marriott, Ritz-Carlton, W Hotels, Westin ile yakın zamanda satın alınan Starwood Otelleri gibi markaları da kapsayan Marriott International'daki toplu sözleşme müzakereleri döneminde başladı.

ABD ve Kanada'daki binlerce otel, yemek servisi, kumarhane ve depo çalışanını temsil eden sendika Unite Here, 12 binden fazla Marriott çalışanı için müzakere yürütüyor. Sendikalı işçilerin protestoları, Boston, San Francisco, Philadelphia, Seattle ve Honolulu dahil olmak üzere otel lokasyonlarında gerçekleştirilecek.

HEDEF, KONAKLAMA ENDÜSTRİSİ İÇİN BİR STANDART YARATABİLME

Marriott International'ın 127 ülkede 6,500'den fazla mülkiyeti bulunuyor ve şirketin web sitesine göre 2017 mali yılında 22 milyar $'dan fazla gelir elde edildi.

Dünyanın en büyük otel zincirinin sendikalı işçileri, emeklilikte zarar görmemeyi, iş güvenliğinin artırılmasını ve çalıştıkları şehirde yaşayabilmeleri için ücret artışı talep ediyor.

Sendika sözcüsü olan Rachel Gumpert, eylem sürecinin bir bütün olarak konaklama endüstrisi için daha iyi bir standart oluşturabileceğini ön görüyor.

Gumpert, “Her markanın, Marriott'un işçilere ne yaptığına bakarak standartlar koyduğunu biliyoruz. Bu değişiklikleri sağlayabilirsek, yalnızca daha fazla çalışanı etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda tüm sektör için standartları yükselteceğiz” dedi.

Gumpert, Marriott çalışanlarının - ki bunlardan bazıları şirkette onlarca yılını harcamış - çoğu zaman, diğer Marriott lokasyonlarında ailelerini geçindirmek için fiziksel olarak yorucu ikinci işlerde çalıştığını belirtiyor. İşçiler, kronik hastalıklar ediniyor ve emeklilik yaşına erişemeden çalışamaz duruma geliyor.

Örneğin 30 yıl boyunca Sheraton Boston Otelinde çalışan Mei Leung, 71 yaşında emekliye ayrılma hakkı henüz edinemeden, dizlerinin üzerinde tuvaletleri temizlemekten kalıcı yaralanmalara maruz kalmış.

Seattle'da günde 15 oda temizleyen Minh Vuong ise, ciddi bir omuz sakatlığı geçirmesine karşın sağlık sigortasını kaybetme korkusuyla izin kullanamıyor.

CİNSEL TACİZE KARŞI KORUMA TALEBİ

Çalışanlar için sözleşme müzakerelerinin son örneği, beş yıl önce oldu - ve şimdi Amerikan iş gücü için kritik bir talepte daha bulunuyorlar. Ülke çapındaki bazı işyerleri, artan kamu bilinci ve talebi nedeniyle çalışanları cinsel taciz ve saldırılardan daha iyi korumak için politikalarını değiştirmeye çalıştı.

Otel endüstrisinde de işçiler, otel konuklarının özellikle otel odalarını kendi başlarına temizleyen temizlik görevlilerine dönük cinsel taciziyle mücadele ediyor.

Sendika, daha iyi ücret talebine ek olarak, Marriott çalışanları için iş başındayken daha iyi korunmayı masaya koyuyor.

Gumpert, Marriott'un mevcut sendika sözleşmelerinin, çalışanları taciz eden konukların otelden çıkarılmasının şart koşulmadığını ancak sendikanın son yıllarda bu konunun müzakerelerinde birkaç ciddi savaşı kazandığını bildiriyor.

Sendika aynı zamanda, çalışanların taşıyacağı ve tehlikeli bir durum meydana gelmesi durumunda oteli hemen uyarmalarını sağlayan panik düğmeleri elde etmeyi umuyor.

Gumpert, Marriot çalışanlarının sendikalı olduğu için ortalama otel çalışanlarına nazaran daha iyi ücretlendirildiğini ancak bunun yaşadıkları şehirde geçinebildikleri anlamına gelmediğini vurguladı. Sendika sözcüsü, birçok endüstride olduğu gibi, ücretlerin özellikle San Francisco ve Boston gibi şehirlerde yaşama maliyetine ayak uyduramadığını söyledi.

"Bu kampanyayı gerçekleştirmemizin nedeni, tüm endüstrinin çalışanları için en iyi standartlara sahip olması" diyen Gumpert, taleplerinin karşılanması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.