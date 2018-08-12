Marksist düşünür Samir Amin yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü Mısırlı Marksist iktisatçı ve düşünür Samir Amin, bugün akşam saatlerinde Paris'te yaşama gözlerini yumdu.

Dünyaca ünlü Mısırlı Marksist iktisatçı ve Marksist düşünür Samir Amin, bugün akşam saatlerinde Paris'te yaşama gözlerini yumdu.

Amin, 1931 yılında Mısırlı bir babanın ve Fransız bir annenin çocuğu olarak Mısır'da dünyaya gelmiş, yüksek öğrenimini Paris'te tamamlamıştı.

İlk olarak, 1957-1960 yılları arasında, Kahire'deki Ekonomik Yönetim Enstitüsünde çalışmış, Dakar'daki Üçüncü Dünya Forumu'nun direktörlüğü görevini üstlenene kadar ülkeden ülkeye gezmişti.

Dünya Ölçeğinde Birikim (1970), Liberal Virus (2003), İleriye Dönük Bir Yaşam (2006) ve Küreselleşme çağında Kapitalizm gibi birçok kitap yazdı.

