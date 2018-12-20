Market işçilerine maaşlarına karşılık zorla alışveriş yaptırıldı

Makro’nun ardından Taze firması da mağazalarını kapatarak Samsun’dan çekildi. Taze mağazası iki aydır maaşlarını ödemediği işçilerini, iki aylık maaşlarına karşılık bir aylık maaşları kadar mağazadan ürün alışverişi yapmaya zorladı. İşçiler 'ev sahibine kira yerine erzak mı vereceğiz' diyerek tepki gösterdi.

Samsun’da tazminatları gasp edilen Makro/Taze market mağduru işçilerin aylardır Makro/Taze market önlerinde kararlılıkla sürdürdükleri eylemlerin sonucunda Makro’nun ardından Taze firması da mağazalarını kapatarak Samsun’dan çekildi. Böylece Samsun’da beş ay önce 380 olan Makro/Taze mağduru işçi sayısı 2018 Temmuzu'ndan bugüne 600’lü rakamlara ulaştı.

ZORAKİ ALIŞVERİŞ

Son olarak dün, Samsun Barış Bulvarı'ndaki Makro Market tabelalı Taze mağazası da iki aydır maaşlarını ödemediği işçilerini, iki aylık maaşlarına karşılık bir aylık maaşları kadar mağazadan ürün alışverişi yapmaya zorladı. Dışarıdan müşteri alışverişine kapatılan mağazada, alacaklarına karşılık personel indiriminden de yararlandırılmayan işçilere müşteriye uygulanan fiyatlarla alışveriş yaptırıldı. Alışveriş sırasında soL muhabirine konuşan işçiler, gözyaşları içinde isyan ettiler: “Bu insanlar maaşına karşılık buradan yaptığı alışverişle geçinebilecek mi? Ev sahibine kira yerine buradan aldığı erzakları mı verecek? Bankaya taksit ödemeye domates, hıyar mı götürecek?” diye sordu.

İki aydır faturalarını ödeyemediklerini, çocuklarının servis ücretlerini veremediklerini, ölüme mahkum edildiklerini ifade eden işçiler “1600 TL’lik alışveriş yapabiliyoruz, bu ayki 20 günlük maaşımız da içeride. Ne olacağı belli değil. Taze firması ay sonunda kaçıyor. Bir işçi marketten şu anda 600 TL’lik alışveriş yapsa, kalan limiti karşılayacak bir ürün yok mağazada. Hem buradan Mersin’e taşınırken mal götürüp nakliyeden kurtulmak hem de işçilerin maaşını gasp etmek için bugün bize bu zulmü yapıyorlar" dediler. Asgari ücret üzerinden aldıkları maaştan da kesintiye gidilerek 1497 TL ücret verildiğini, mesailerinin de ödenmediğini belirten işçiler “Üç aydır bizden BES kesiliyor, ama paranın nereye gittiği belli değil, bankada öyle bir para yok.” dediler.

'BU MAĞAZA DA AVM DE ARTIK BİZİM'

Bu sabah yeniden toplanan işçiler Makro market önünde basın açıklaması yaptı. Tez Koop-İş Sendikası Örgütlenme sekreteri Çağdaş Duyar, Tez Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın’la birlikte mağaza önünde toplanan işçiler adına ilk sözü Makro mağdurları işçi sözcü grubundan Ahmet Özeken aldı:

“Taze firmasının ilk günden beri niyetinin ne olduğunu bir kez daha gördük. Bugün bütün mağazaları Samsun’da kapandı. İşçilere haklarını vermezseniz işte böyle giderseniz. Dün Taze çalışanları maaşlarını alamadı. Maaşlarına karşılık işçilerden alışveriş yapmaları istendi. Geçtiğimiz hafta Makro patronuyla görüşmemiz oldu. Şeref Songör ‘Size şeref sözü veriyorum, malımı satar satmaz hakkınızı alacaksınız’ dedi. Taze de buradan gittiğine göre aracılar aradan çekildi artık, mal sahibiyle mağdur işçiler karşı karşıya… Bu mağaza artık bizim. Avm de bizim. Şeref Songör, verdiğin sözü tut” dedi.

'MAKRO MARKET'İN ORTAĞI KİM, AÇIKLAYIN'

Yine sözcü grubundan Ahmet Kaya “Siyasiler bizim sesimizi duymuyor. İki aydır maaşlarını alamayan işçi arkadaşlarımıza zorla alışveriş yaptırıldı. İşçi arkadaşlarımızın maaşlarına el koyup kapı önüne koyanlara sesleniyorum: Bu arkadaşlarımız kira, elektrik, doğalgaz parası yerine şeker mi verecek, marul mu verecek? Ankara’da mahkemeye altında son model Audi marka arabayla gelen patron Şeref Songör değil cebinde dolmuşa verecek parası olmayan işçiler mağdurdur” diye konuştu. Basına seslenen Kaya “Bu mağaza artık bizim. Avm de bizim. Araştırdığınızda neden basının susturulduğunu, bu mağduriyetlere neden sessiz kalındığını göreceksiniz. Bu gerçekleri yazmanızı istiyoruz” dedi.

'İŞSİZLİK FONU YENİDEN DÜZENLENMELİ'

Tez Koop Sendikası Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar ise “Gittikçe derinleşen bir ekonomik kriz var. Yüzlerce firma konkordato ilan etti. Krizin faturası halka ödetilmek isteniyor. 250 mağazası, 6500 çalışanı olan Makro markette de konkordato ilan edildi. Samsun’dan işçi arkadaşların da olduğu bir heyetle Şeref Songör’le görüştüğümüzde ’Üç kuruşluk emekli maaşım kaldı, istiyorsanız size destek olmak için onu da size vereyim. Samsun’da satılan her mal varlığımı işçilerin haklarının ödenmesi için son kuruşuna kadar harcayacağım’ sözü verdi. Yemin etti, şahitlerimiz var. Bunu tutanak altına aldık. Bu sözün takipçisi olacağız. 1000 TL civarında işsizlik maaşıyla geçinmek mümkün mü? O yüzden konkordatolu iflasta bu işçilerin hayatını idame ettirebileceği yasal düzenlemeler yeniden yapılmalı, yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarılan kesintileriyle işsizlik fonu da yeniden düzenlenmelidir. Haklı mücadelelerinde Makro işçilerinin sonuna dek yanındayız” diyerek işçilere destek veren sanatçılara ve halka teşekkür etti.

'BU TABLOYU YARATANLAR İŞÇİLER DEĞİL SERMAYE GRUPLARI'

Son olarak söz alan Tez Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, “Yeni yıla yeni umutlarla değil umutsuzluk ve karanlık bir geleceğe mahkum edilerek giriyoruz. Bu tabloyu yaratan işçiler değil sermaye gruplarıdır. İşçiler yıllarca çalıştığı, en verimli yıllarını verdikleri işyerlerinden kıdem, ihbar tazminatları gasp edilerek dışarıya bırakıldılar. Aylardır mücadele ediyoruz fakat siyasiler, özellikle iktidar işçilerin sesine kulaklarını tıkıyor. Bize destek olanlar da var tabii… Yarın o ceylan koltuğunda oturanların çocukları da benzer mağduriyet yaşayabilir” sözleriyle siyasetçileri sorumluluk almaya davet etti.

