Market işçileri kıdem tazminatlarını ödemeyen Migros'u protesto etti

Migros'un satın aldığı Uyum ve Makro marketlerinde kıdem tazminatı ödenmeden işlerine son verilen işçiler, bugün Cevahir AVM'deki Migros mağazası önünde eylem yaptı. İşçiler haklarını gasp eden Migros'a boykot çağrısında bulundu.

Migros'un satın aldığı Uyum ve Makro marketlerde çalışan işçilerin uğradıkları hak ihlallerine karşı mücadeleleri sürüyor. Mart ayında yapılan satışın ardından birçok işçinin işine son verilmişti. İşten çıkarmaların ardından kıdem tazminatı ödenmeyen DİSK'e bağlı Nakliyat-İş üyesi işçiler bugün Cevahir alışveriş merkezindeki Migros'un önünde eylem yaptı.

Eylemde Migros'un yasal olarak kıdem tazminatını ödemesi gerektiğini belirten işçiler, Migros marketlerine boykot çağrısında bulundular.

Marketlerin tedarikçi ve bankalarla borç yapılandırması için anlaşmalar yaparken kıdem tazminatı ödemelerine dair adım atmaması da protesto edildi.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu basın açıklamasında patronların istikrarı için işçilere yapılan baskının devam ettiğini dile getirdi.

