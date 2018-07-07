Market işçileri AVM’lerdeki eylemlerine devam ediyor

Nakliyat-İş üyesi market işçileri haklarının gasp edilmesine karşı düzenledikleri eylemlere, AVM yönetimlerinin baskı ve tehditlerine karşın devam ediyor. İşçiler bugün Özdilek, Kanyon ve Metro City AVM’deki Migros, Media Markt ve Makro Center mağazaları önünde eylemdeydi.

Nakliyat-İş üyesi market işçilerinin alışveriş merkezlerinde düzenlediği eylemler bugün de devam etti. İşçiler Özdilek, Kanyon ve Metro City adlı AVM’lerdeki Migros, Media Markt, Makro Center mağazaları önünde protesto gösterisi yaptı. İşçiler Flormar mağazası önünde de bir açıklama yaparak direnişteki Flormar işçilerine dayanışma mesajı gönderdi.

Öte yandan AVM yetkililerinin sendikaya yazı göndererek eylemlere izin vermeyecekleri ve suç duyurusunda bulunacakları tehdidinde bulunduğu ifade edildi.

Nakliyat-İş tarafından yapılan açıklamada “İşçilerin haklarını gasp eden Migros, Makro Center, Media Markt ve Metro’nun sıkıştıkça baskıları ve tehditleri artırmaya başladılar. 5 Temmuz günü yapılan eylemde Meydan AVM yetkilileri işçiler için savcılıktan gözaltı kararı çıkartmıştı. Bugün ise Özdilek AVM ve Kanyon AVM’nin yönetimleri ayrı ayrı sendikamıza faks ve e-posta göndererek AVM’lerde basın açıklaması yapılamayacağını, güvenlik zafiyetinin yaşanacağını, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasında AVM yönetiminin sorumlu olmayacağını ve 2911 sayılı Kanunun 23. Maddesi gereği savcılık makamına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmişlerdir” denildi.

Açıklamada “İşçilerin gasp edilen haklarının ödenmesi yerine işçilere gözdağı veren, tehdit eden işçinin emeğini çalan patronları koruyan Özdilek ve Kanyon AVM’nin yönetim kurullarını bu kararlarından dolayı kınıyoruz” denildi.

FLORMAR MAĞAZASI ÖNÜNDE DAYANIŞMA EYLEMİ

Bugünkü eylemler sırasında AVM’lerde birer otobüs çevik kuvvet polisinin eylemler bitinceye kadar beklediğini duyuran sendika, baskı ve tehditlere rağmen AVM’lerin içerisine girilerek Makro/Uyum ve Real Direnişçilerinin Migros, Makro Center ve Media Markt mağazalarının önünde basın açıklamalarını ve oturma eylemlerini yaptıklarını bildirdi.

İşçiler ayrıca AVM’de bulunan Flormar mağazasının önünde Petrol-İş’e üye oldukları için işten çıkarıldıktan sonra direnişe geçen Flormar işçileriyle de dayanışmalarını açıkladılar.

Burada açıklama yapan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Flormar işçileriyle sendika olarak her türlü dayanışma içerisinde olduklarını belirtti. Sendikaya üye olmanın Anayasal ve yasal bir hak olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, Flormar ürünlerine boykot çağrısı yaptı. Mağazanın önünde işçiler “Flormar işçisi yalnız değildir”, “Yaşasın Flormar direnişimiz” sloganları attılar.

MİGROS, MEDIA MARKT VE METRO'YU BOYKOT ÇAĞRISI

İlk olarak Metro City AVM Migros mağazası önünde eylem yapan market işçileri daha sonra Kanyon AVM Makro Center mağazası önüne gitti.

Her iki yerde de tazminatları gasp edilen Uyum Market işçileri adına süreci anlatan konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından oturma eylemi gerçekleşti.

Oturma eyleminin ardından direnişteki işçiler Özdilek AVM’ye giderek Media Markt mağazası önünde eylemlerini gerçekleştirdiler. Yapılan eylemlerde Sendika Başkanı Küçükosmanoğlu birer konuşma yaptı. Küçükosmanoğlu direnişe yönelik baskılara değinerek sorunun işçilere baskı veya tehditle değil işçilerin haklarının verilmesiyle çözüleceğini belirtti.

Küçükosmanoğlu Makro/Uyum ve Real Market işçileri haklarını alıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini ifade ederek Migros, Metro ve Media Markt’tan işçiler haklarını alıncaya kadar alışveriş yapmama çağrısında bulundu.