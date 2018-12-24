Manisa’da işçiler Patronların Ensesindeyiz ağıyla yola çıkıyor

Patronların Ensesindeyiz ağının çağrısıyla bir araya gelen Manisa'da farklı sektörlerden işçiler ilk toplantılarını dün gerçekleştirdi.

Manisa’da Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağının çağrısıyla ilk işçi toplantısı dün yapıldı.

Toplantıya Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan farklı sektörlerden işçiler katıldı.

Herkesin kendi deneyimini aktardığı toplantıda çalışma koşullarının ağırlığına, işten çıkarmalara, ödenmeyen fazla mesai ücretlerine ve işyerlerinde patronların uygulamış olduğu haksız politikalara değinildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde artık normalleşen 10 saatlik (8.00/18.00) çalışma saatinin insanlık dışı bir uygulama olduğu, işçilerin fabrika duvarları ardında yalnızlaştığının vurgulandığı toplantıda, bu baskı ve dayatmaları kırmak için işçilerin birbirleriyle iletişim ve dayanışma içinde olması gerektiğine dikkat çekildi.

Toplantı sonunda Manisa Patronların Ensesindeyiz ağı iletişim komitesi kurulması kararı alındı. Önümüzdeki günlerde daha kalabalık toplanma iradesiyle toplantı sonuçlandırıldı.