Manisa Döktaş'ta işçi kıyımı sürüyor

Güriş Holding bünyesindeki Döktaş Dökümcülük'ün Manisa'daki ana fabrikasında işten çıkarmalar sürüyor. Patronun, kendi kurduğu Tek Metal Sendikası'nı getirme girişimine itiraz eden işçiler, çeşitli bahanelerle işten atılıyor.

2018 yılında Güriş Holding tarafından satın alınan Döktaş Dökümcülük’ün Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ana fabrikasında işten çıkarmalar devam ediyor.

Geçen yıl Ekim ayında işverenin fabrikada yetkili sendika olan Türk Metal’in yerine, kendi kurduğu işyeri sendikası Tek Metal’i getirme girişimine karşı işçiler, iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. İşverenin sonuçsuz kalan girişiminin ardından fabrika yönetimi çeşitli bahanelerle işçi çıkarmaya devam ediyor.

SİNİR SIKIŞMASINDAN İŞ GÖREMEZ HALE GELEN İŞÇİLER İŞTEN ATILIYOR

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, yaşadıkları sürece dair açıklamalarda bulundu.

Döküm sektöründe "sinir sıkışması" probleminin yaygın bir meslek hastalığı olduğunu belirten işçiler, bu hastalık nedeniyle birçok arkadaşlarının ameliyat olduğunu ve iş göremez hale geldiğini ifade ettiler. Son dönemde, bu ameliyatlar nedeniyle alınan raporların ve istirahatlerin işten çıkarmalar için bahane edildiğini ve birçok işçinin işlerine peyderpey son verildiğini dile getirdiler. İşveren tarafından iş akitleri, İş Kanunu’nun 25/II-h maddesi gerekçe gösterilerek fesh edilen işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı hakları da gasp ediliyor.

Geçen Aralık ayında Orhangazi fabrikasında gerçekleşen iş cinayetiyle gündeme gelen Döktaş, işçi düşmanlığında hız kesmiyor. Bu işten çıkarmaların ve hak gasplarının şiddetini artırarak süreceğinin ve patronun esas amacının kendi sendikasını işyerine getirmek olduğunun altını çizen işçiler, gasp edilen haklarını geri almak için birleşmeye ve örgütlenmeye çağırıyor.