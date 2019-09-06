Maltepe Belediyesi işçileri hâlâ TİS haklarını istiyor

Maltepe Belediyesi'nin iştiraki MATAŞ A.Ş. işçilerinin 9 ay önce imzalanan toplu iş sözleşmesine uyulması ve haklarının verilmesi için mücadelesi sürüyor. Genel-İş sendikası yarın şirket tarafından gelen teklifi işçilerin oyuna sunacak. İşçiler teklifin TİS'te belirtilen rakamların çok altında olmasına ve diğer kazanılmış haklarının gündeme getirilmemesine tepkili.

Maltepe Belediyesi’nin iştiraki olan MATAŞ A.Ş. isimli şirketinde çeşitli birimlerde çalışan 850 işçi, dokuz ay önce imzalanan toplu iş sözleşmesine (TİS) uyulmadığı için 19 Temmuz 2019’da 24 saatlik uyarı eylemi yapmıştı. TİS haklarını hâlâ alamayan Maltepe Belediyesi işçileri mücadelelerini sürdürüyor.

Genel-İş Sendikası - MATAŞ - Maltepe Belediyesi üçgenindeki görüşmeler devam ederken dün Genel-İş sendikası işçilere Maltepe Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak için çağrıda bulundu. Bu çağrı üzerine 150 işçi Maltepe Belediyesi önünde bir araya geldi. Bir saat kadar Maltepe Belediyesi önünde bekletilen işçilere görüşmelerin hâlâ devam ettiği söylenilerek dağılmaları istendi.

Sendika yapılan görüşmelerin sonucunu akşam saatlerinde işçilere aktardı.

Maltepe Belediyesi işçilerinden Patronların Ensesindeyiz Ağına aktarılan bilgiye göre, MATAŞ’ın Genel-İş Sendikasına önerdiği teklif; 270 tl net zam + 2020 yılının Mayıs ayından itibaren 40 saat çalışma süresi.

Genel–İş sendikası şirketin teklifi üzerine bugün üyeleriyle bir araya geldi. TİS’te belirtilen rakamların çok altında gelen zam ayrıca geçmiş aylara ait ödenmeyen zamlarının ise verilmeyeceği ve aynı zamanda diğer kazanılmış haklarının gündeme getirilmemesine işçiler tepki gösterdiler. Yarın Genel-İş Sendikası şirket tarafından gelen teklifi işçilere oylamaya sunacaktır.