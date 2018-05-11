Maliye Bakanı: Yeni özelleştirme hazırlıklarımız var, satacağız

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni kamusal varlıkların satılabileceğinin mesajını verdi. Ağbal, "Birçok alanda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak hazırlıklarımız var. Onları Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun gündemine getireceğiz. Oradan kabul edilenleri sizinle paylaşırız. Yakın bir zamanda yapacağız" diye konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB) ortaklaşa düzenlenen “Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Çalıştayı”ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'ÖZELLEŞTİRMELER SERBEST PİYASANIN GELİŞMESİNİN BİR ARACI'

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ilgili kamu idareleriyle birlikte özelleştirme portföyüne alınabilecek varlıklar konusunda çalışmalar yaptığını aktaran Ağbal, şunları kaydetti:

“Hazırlıklarımız var bu konuda. Bununla ilgili açıklamayı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı çıktıktan sonra yapmak daha doğru olur. Özelleştirme uygulamalarını serbest piyasa ekonomisinin gelişmesinin bir aracı olarak görüyoruz. Bu anlamda birçok alanda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak hazırlıklarımız var. Onları Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun gündemine getireceğiz. Oradan kabul edilenleri sizinle paylaşırız. Yakın bir zamanda yapacağız. Bizim seçimden önce, seçimden sonra diye bir düşüncemiz yok.”

‘BANKACILAR İŞLERİNİ BİLİRLER'

Bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki indirimine ilişkin bir soruya Ağbal, “Bankacılar işlerini bilirler. Görev zararı uygulaması olduğunu sanmıyorum. Banka kendi sistemi içerisinde çevirecek bunu” yanıtını verdi.

‘SİZDEN VERGİ ALMAYALIM’

KOBİ'lere "sizden vergi almayalım, bilançolarınız güçlensin" demeye hazırlandıklarını da kaydeden Ağbal şunları söyledi:

"Diğer taraftan da içeride KOBİ’ler bilançolarını ve aktiflerini güçlendirmek istiyor. Kenarda parası, altını, dövizi, gayrimenkulü var. Bunları işletme dahil etmek istiyor ama tereddütleri var. Varlık barışı ile bütün bu işletmelere çekinceniz olmasın, getirin paranızı, altınınızı, dövizinizi, gayrimenkulünüzü işletmenin aktifine dahil edin. Biz hiçbir şekilde sizden vergi almayalım. Böylelikle sizin bilançolarınız güçlensin. Kaynaklar atıl kalmasın, ekonomiye dahil olsun.”