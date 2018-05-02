Maliye Bakanı, Ertem ve Çetinkaya'yı düzeltti: Akaryakıtta indirim yok

Maliye Bakanı Ağbal, akaryakıtta vergi indirimi yapılmayacağını, enflasyonu düşürmek için Merkez Bankası'nın attığı ve atacağı adımların öncelikli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi gibi "maliye politikası" uygulamalarıyla enflasyonun düşürülebileceğini açıkladı. Bu vurguya Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan da destek geldi. Uygulama için gözlerin çevrildiği Maliye Bakanı Naci Ağbal, ÖTV'de yapılacak indirimin etkisiz olacağını, akaryakıtta vergi indirimi düşünmediklerini ancak başka adımlar atacaklarını söyledi.

Maliye Bakanı Ağbal katıldığı bir televizyon programında akaryakıtta ÖTV indirimine gidilip gidilmeyeceği sorusunu yanıtladı. ÖTV'de yapılacak bir indirimin geçici olacağını ve beklenen etkiyi yaratmayacağını söyleyen Ağbal, akaryakıtta ÖTV'nin aşağı çekilmesi gibi bir gündemleri olmadığını ifade etti. Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmeye yönelik attığı ve atacağı adımlar bulunduğuna, önceliğin para politikasında olduğuna işaret eden Ağbal, vergi indiriminin hiçbir zaman kalıcı bir çözüm olmayacağının da altını çizdi.