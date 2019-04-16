Mali'de açlık grevindeki 8 işçi öldü

Mali’de 11 aydır ödenmeyen ücretleri için açlık grevi eylemi yapan 8 işçi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Mali'de ücretleri geçen mayıstan bu yana ödenmeyen ve 4 aydır açlık grevinde olan demiryolu işçilerinden 8'i yaşamını yitirdi.

AA'nın News.abamako adlı sitenin haberinden aktardığına göre, maaşları 11 aydır ödenmeyen ve 18 Aralık'tan bu yana açlık grevi yapan Mali Demir Yolu şirketinin işçilerinden 8'i yaşamını yitirdi. Grevdeki çok sayıda işçi de hastanede bulunuyor.

Diğer yandan ülkedeki öğretmen sendikaları da bugünden itibaren 17 Mayıs'a kadar grev yapacaklarını açıkladı.

Öğretmenler, konut yardımı ve devlet hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılmasını talep ediyor.