Makro Market işçileri eylemde: Direne direne kazanacağız

Geçtiğimiz hafta haklarını almak için Ankara'ya gelerek Makro Market'in Genel Müdürlüğü önünde eylem yapan Samsun'daki Makro Market işçileri, pazar eylemlerine devam ediyor.

Samsun Makro işçileri pazar eylemlerine bu hafta da devam ettiler. Cumhuriyet Meydanından sloganlarla Barış Makro Market önüne gelen işçiler adına konuşan Ahmet Özeken, 31 Temmuz’da başlayan işten çıkarmaların devam ettiğini, Makro Market tabelasıyla faaliyet yürüten Taze’nin de ay sonu çekileceğini hatırlatarak Makro’yla anlaşmalı bir firma olduğu için Samsun’da 2,5 ay dayanabildiğini belirtti.

Geçen hafta kitlesel olarak Ankara’ya gidişlerinde Makro Marketin sahibi Şeref Songör’le de yaptıkları görüşmeyi aktaran Özeken şu açıklamayı yaptı: “Üç işçi arkadaşımızla masaya oturduk, bize verdiği cevap şuydu: ‘Ben de mağdurum, bir emekli maaşım var.’ Sen önce bütün işçilerin durumuna bir bak, ondan sonra ‘mağdurum’ diye geç karşımıza… Bizi hala kandırmak istiyor bu adam. Biraz yüklenince adı gibi bize şeref sözü verdi. Sendikacılar, avukatlar, emniyet mensupları herkesin yanında bize verdiği söz şudur: ‘Malımı mülkümü satınca ilk önce sizin tazminatınızı vereceğim, şeref sözü veriyorum.’ Biz onun verdiği söze güvenmiyoruz. Çünkü en başından beri yalanlarla çıkıldı zaten bu yola, yalanları yüzünden bugün buradayız. ‘Taze firmasından ayın sonunda alacağı ücretle çıkış alan işçilerin yıllık izin ücretleri ödenecek’ dedi. Taze ile görüştük, diyor ki ‘Makro’ya vereceğimiz bir borç yok, aksine alacağımız var.’

“DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ"

Şu an Samsun’da iki adet mülkiyeti olan mağazalardan birinin, Barış Şubesinin önündeyiz. Bunların mülkiyeti Şeref Songör adına Makro markette. Ay sonu burası boşaldıktan sonra gelecek patronlara sesleniyoruz. Satın alacağınız bu dükkan bizim hakkımızdır. Bilin ki, biz tazminatlarımızı alamazsak siz de burada duramayacaksınız, eylemlerimize devam edeceğiz. Burası boşaldıktan sonra gelecek firmaları da bekliyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz, haklarımızı ya alacağız, ya alacağız. Ölmek var, dönmek yok.”

Özeken’den sonra söz alan işçi Hasan Kaya ise yaklaşık 70 işçiyle geçen hafta Ankara’ya gittiklerini, milletvekilerine sıkıntılarını anlatıp en son Makro patronu Şeref Songör’le görüştüklerini belirterek şu sözleri söyledi: “Bizimle görüşürken mağdur edebiyatı yaptı. Mağdur bir insan nasıl son model arabalara biniyor, biz niye binemiyoruz? İcralık durumda arkadaşlarımız var. Makro market patronları, önünde eylem yaptığımız mağazayı satsa tazminatlarımızı karşılar. Bir hafta içinde Samsun’da Makro’ya ait Avm kapanıyor, 15 gün içinde de Barış mağazası kapanacak. ‘Konkordato var, biz mağaza satışı yapamayız’ diyorlar. Konkordatodan dolayı satış yapamıyorsun da mal nasıl kaçırıyorsun? Belediyeevleri’ndeki mağazadan mal kaçırıyorlar. Şeref Songör mağazaları satıp hemen tazminatlarınızı vereceğiz deyince sendikanın avukatı ‘sizin iyiniyetinize güveniyoruz. Satış yetkisini bize verin, işçilerin mağduriyetini giderelim, dedi. Şeref Songör, avukatın çıkışı üzerine ‘ben sendikalarla iş yapmam’ deyip kestirip attı. ‘Sendika olarak değil avukat olarak mağazaların satışını üsteleneyim’ deyince avukat, Şeref Songör odadan çıktı. Haklarımızın verileceğine dair hiçbir teminatta bulunmadı. Sözde bu ayın 31’inde arkadaşlarımızın haklarının yatacağı söylendi, buna da inanmıyoruz. 31 Aralık’ta bunu da basınla paylaşacağız. Çünkü bu zamana dek yalan konuşan bu şahsın bundan sonra da doğru konuşacağını sanmıyoruz. Direne direne kazanacağız. “

“MECLİS'TE O DERİ KOLTUKLARDA YATMAYA BENZEMEZ"

“Seçim zamanı şimdi… Meydan meydan gezip oy isteyecekler. Bizim yanımıza gelip nasıl oy isteyecekler, merak ediyorum” diye soran Kaya’yı işçiler “Yuh” sesleriyle destekledi. Milletvekillerinin halkın temsilcisi olması gerektiğini belirten Kaya “Meclis'te o deri koltuklarda yatmaya benzemez. İşçilerin hakkını savunmak zorundalar” dedi.

Samsun’da işten çıkarılan Tozlu işçilerini de selamlayan Kaya, “Tozlu işçileri haklarını alana kadar onların mücadelesine de destek vereceğiz. Buradan tüm arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Bu ülkede yaşanan krizin bedelini işçiler, emekçiler ödemeyecek. Krizin bedelini patronlar ödeyecek. Çünkü bizim sırtımızdan dünyaları kazandılar. Sermayelerine sermaye eklerken işçilere asgari ücretle geçinmeyi bile çok gördüler. Bunca işçiyi mağdur edip kapı önüne koydular. Biz hakkımızı alsak bile bir tek arkadaşımız hakkını alamazsa direnişe devam edeceğiz. GülSan, Tozlu işçileri, Flormar, Cargill işçileri de haklarını alana dek mücadeleye devam edeceğiz. Bizim yaşadığımız mağduriyeti bütün işçiler hep birlikte yaşıyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

İşçiler Makro market protestolarını uzun süre mağaza önünde kalarak halaylar ve türkülerle sürdürdüler.