Makro işçileri patronların ensesinde: Konkordato duruşmasında buluştular

Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden Makro market mağazalarından tazminatları gasp edilerek hukuksuzca çıkarılan işçiler, bugün Makro marketlerinin konkordato duruşmasına katıldı. Ankara, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Samsun'un yanı sıra çok sayıda ilden gelen işçiler mahkeme önünde eylemlerini sürdürdü.

Çok sayıda kentte Makro işçilerinin direnişi devam ederken bugün Balgat’ta bulunan Ankara İstinaf Mahkemesi'nde Makro marketlerinin konkordato duruşması yapıldı. Ankara’daki duruşmaya katılmak için Ankara, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin’den Nakliyat-İş Sendikası ve Samsun’dan Tez Koop-İş Sendikasından yüzlerce işçi CEPA AVM önünde toplanarak slogan ve alkışlarla mahkeme önüne yürüyüş yaptı.

6 bin 500 işçinin çalıştığı Makro marketlerin 2017 Ekim ayında konkordato ilan etmesinin ardından mağazaların neredeyse tamamı kapanıp işçiler tazminat hakları gasp edilerek kapı önüne konulmuştu. Aylardır Ankara, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin ve Samsun'da direnişlerini sürdüren işçiler, bu süreçte hem eylemlerine hem de hukuki mücadelelerine devam etmişti.

Adliyeye girmek isteyen işçilere polisin izin vermemesi ile ilgili Samsun’dan duruşmayı izlemek için giden işçilerden Mahmut Gültekin şunları söyledi: “Türkiye’de adalet denen şey bitmiş. Sadece zenginden yana. Birileri Şeref Songör içeride diye kimseyi yaklaştırmıyor. Polis de diyor ki arka taraf Emniyet, bu taraf İstinaf Mahkemesi, buralarda durmayın. Vatandaş hakkını arayamıyor, mağdur ediliyor. Hakkını aramak suç bu ülkede… Bu ülke hem ekonomik hem adli her türlü bitmiş. Zenginin yanında, paranın ve gücün yanında herkes. İnşallah hakimlerde vicdan kalmıştır da bizim için hayırlı bir karar çıkar ve hakkımızı alırız.”

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendika avukatı, Samsun’dan Tez Koop-İş’e bağlı işçi temsilcileri duruşmaya katılırken yüzlerce Makro işçisi dışarıda duruşmanın bitmesini bekledi. Duruşmanın ardından Nakliyat- İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu işçilere yaptığı açıklamada, duruşmada Migros’un Makro marketlere ödeyeceği paranın üzerindeki teminatın kaldırılarak bu paranın Makro işçilerinin tazminatlarının ödenmesinde kullanılmasını talep ettiklerini, Makro’nun konkordato avukatı Fidel Okan’ın da aynı yönde görüş bildirdiğini söyledi.

Küçükosmanoğlu işçilere şu açıklamada bulundu: “Biliyorsunuz, sendika olarak direnişteki işçilerin TC listeleriyle mahkemeye başvuru yapmıştık. Talebimiz, Migros’taki teminatın kaldırılması ve oradan gelecek parayla öncelikli olarak işçilerin tazminatlarının ödenmesiydi. Konuyla ilgili duruşmada da konuştuk. Şeref Songör, konkordato komiseri, Fidel Okan, tedarikçi işletmelerin ve bankaların avukatları da geldi mahkemeye. Konkordato sürecinin başladığı 2017’nin Ekim’inde bankalar, tedarikçi firmalar ve devletin alacakları dışında işçilerin esamesi okunmuyordu. Dosya şu anda bilirkişide. Mahkeme bugün bilirkişiden teminatın kaldırılıp kaldırılmaması konusunda görüş istenmesine karar verdi. Bu önemli kararla konkordato sürecine işçiler de dahil olmuş oldu. Bilirkişi olumlu karar verirse işçilerin tazminatı Migros’tan gelecek yaklaşık 40 milyon TL ile rahatlıkla ödenecek.”

İşçilerin yıllık izin ücretlerinin de önümüzdeki günlerde işçilere ödeneceği açıklanırken işçiler bu gelişmeleri “Açlıktan ölmeyiz, davamızdan dönmeyiz” sloganlarıyla alkışladılar. Gelecek duruşma 5 Mart 2019 tarihine ertelenirken yüzlerce işçi, mücadele ve eylemlerini devam etme kararlılıklarını bir kez daha beyan ettiler.

Tazminatları gasp edildiği için 5 Ağustos'tan bu yana direnen Samsun Makro market işçileri Ankara Kazan’daki Makro Genel Merkezi önünde eylem yapmış; işçi temsilcileri, Tez Koop-İş Sendikası Genel Merkez yönetici ve avukatları eşliğinde Makro patronu Şeref Songör ve avukatlarıyla görüşmüştü.

Geçtiğimiz ay Makro Market AŞ'nin Ankara, Amasya ve Samsun'da dört mağazasının Migros tarafından devralınmasının ardından yüzlerce Makro işçisinin katılımıyla Nakliyat- İş Genel Merkez yöneticileri Ankara Kazan’daki Makro Market Genel Merkezinde eylem gerçekleştirmişti. İşçi temsilcileri ve sendika avukatları, işçilerle birlikte Makro Genel Merkeziyle konkordato komiserinin de bulunduğu bir görüşme yapmıştı.