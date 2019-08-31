Mahkemede kazanan Cargill işçileri'nin süren direnişine destek

Sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan Cargill işçilerinin direnişi 501. gününü doldurdu. İşçiler leyhinde alınan mahkeme kararının temyize götürülmesi üzerinde direniş tekrar İstanbul'daki Cargill ofisi önüne döndü. TKP, süren direnişe destek için bir kez daha işçilerin yanındaydı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Örgütleri bugün, sendikalı oldukları için işten atılıp direnişe geçen, son 12 gündür de direnişlerini Ataşehir Palladium Tower’daki Cargill ofisi önünde sürdüren Cargill işçilerini ziyaret etti.

Cargill işçileri adına konuşan Suat Karlıkaya “Burası sadece bizlerin direniş alanı değildir. Burası hepimiz için mücadele alanıdır. Direnişimizin en başından beri yanımızda yer alan TKP’li dostlarımız tekrar hoş geldiniz! Bizler, Cargill’in Orhangazi fabrikasında çalışan işçiler olarak ücret politikasına karşı mücadele etmek için birlik olmaya karar vererek sendikalaşma sürecine gittik. 70 kişiye ulaşmamıza çok az kaldığı anda 14 arkadaşımız işten çıkartılarak genel müdürlük sendikalaşmanın önüne geçmek istedi. Hukuki süreci başlattığımızda, mahkeme sendika çalışması sebebiyle işten çıkartıldığımıza ve işe iademize karar verdi. Ancak Cargill yönetimi temyize başvurarak haklarımızı bir kere daha ihlal etti. Biz de 501 gündür sürdürdüğümüz direnişimizi tekrar Palladium Tower önünde devam ettirme kararı aldık. 12 gündür buradayız. Kimseden para dilenmiyoruz, yeri geldiğinde Orhangazi’den buraya yürüyerek geldik. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Çadır kurmuyoruz. Çünkü Cargill yönetimi bizi sokağa bıraktıysa biz haklarımızı alana kadar sokakta da yatarız diyoruz. Çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz” dedi.

TKP adına konuşan Aydemir Güler ise “İşten çıkartılan bu 14 arkadaşımız tecrübeli çalışanlardır. İşten çıkartıldıklarında rahatlıkla başka bir iş bulabilir ya da bir çaresine bakabilirlerdi. Ancak bunun yerine direnmeyi, haklarını aramayı tercih ettiler. Bireysel olarak bakıldığında direnmek bir tercih gibi görülebilir ancak sınıfsal olarak bakıldığında direnmek bir zorunluluktur. Bizlerin direnmediği alanı karşı sınıf anında doldurmaktadır. TKP İstanbul örgütü olarak biz de Cargill işçilerinin bu haklı mücadelesinin bir parçasıyız. Kamuoyunun oluşturulması ve desteklenmesinde elimizden geleni zaten yapıyoruz. Ancak bununla yetinemeyiz. Her bir üyemizle ve gönüllülerimizle bu direnişin aslında ne kadar büyük bir mücadelenin parçası olduğunu aktarmak bizim görevimizdir. Sayıların bir önemi yoktur, 3-5 kişi de olsak sürekli olarak buraya dayanışma ziyaretine gelmek, yakınlarımızı da getirerek onların bu direniş sürecini birebir Cargill işçilerinden dinlemesini sağlamak bizim en temel görevlerimizden olmalıdır” dedi.

Ziyaret, açıklamaların ardından, TKP’lilerin direniş alanındaki işçilerle sohbeti ile sona erdi.