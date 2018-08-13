Mahfi Eğilmez: Spekülatif atak değil panik atak

Döviz kurundaki artışın ‘spekülatif atak’ mı ‘panik atak’ mı olduğu tartışılıyor. ‘Piyasacı muhalifler’, siyasi iktidarı eleştirir görünürken ‘kur sabitleme’, ‘sermaye kontrolleri’ gibi tedbirlere mesafe tarifinde sermaye çıkarlarını savunuyor. Bu konudaki en iyi örneklerden biri de Mahfi Eğilmez’in bugün kaleme aldığı ‘Spekülatif atak’ başlıklı yazı oldu.

Mahfi Eğilmez kişisel blogunda yayınladığı “Spekülatif atak” başlıklı yazısında iki konuda, sabit kur ve sermaye kontrollerine ilişkin “piyasa savunusu” olarak değerlendirilebilecek itirazlarını dile getiriyor.

Eğilmez, siyasi iktidarın ardından bu sabah saatlerinde İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin de tekrarladığı “Spekülatif atakla karşı karşıyayız” argümanını eleştiriyor. Spekülatif atakların ancak sabit kur rejimlerinde görülebileceğini söyleyen Eğilmez, Türkiye gibi dalgalı kur rejimi uygulayan ülkelerde bu tür atakların olsa olsa “panik atak” olarak adlandırılabileceğini belirtiyor.

‘BEKLENTİLERİ OLUMLUYA ÇEVİRMEK PANİK ATAĞI ÖNLER’

“TL’ye karşı son dönemde ortaya çıkan atakların doğru tanımı ‘yerel paraya yönelik panik ataktır.’ Yerel paraya yönelik panik atağın farklı kişi ve kurumlar için farklı nedenleri var: (1) Yabancı para yatırımcıları açısından en önemli neden TL’ye çevirdiği yabancı parayı geri alamama korkusudur. (2) Pozisyon açığı olan kuruluşlar açısından temel neden TL daha fazla değer kaybetmeden açık pozisyonunu kapatma çabasıdır. (3) Vatandaş açısından neden ise bankadaki dövizini geri alamama korkusudur” diyen Eğilmez, bu korkuları gidermenin beklentileri olumlu hale getirmekle mümkün olabileceğini öne sürüyor. Değerlendirmesinin içinde verdiği örneklerde beklentileri olumlu hale getirmek için de Merkez Bankası’nın faiz artırmasına işaret ediyor.

Eğilmez yazısında yabancı para “yatırımcıları”nın yaptığının zaten “spekülasyon” olduğuna, “açık pozisyon” tutarı ve nedenlerine, döviz hesaplarıyla ilgili kaygı duyan vatandaşların sayısına ve kimler olduğuna ise değinmiyor. Siyasi iktidarın ve desteğini açıkça ifade eden İş Bankası Genel Müdürü’nün “piyasa ekonomisi”nin zaten “spekülasyon ekonomisi” olduğunu, ekonominin tam da sermaye spekülasyonlarına fazlasıyla teslim edilmesi sonucunda her tür atağa açık hale geldiğini yok saymasına karşılık, Eğilmez de esas sorunun “kötü yönetim”, düşük faiz olduğunu ileri sürüyor. İki uç gibi görünen yaklaşımlar kapsamı farklı olmakla birlikte idari tedbirlerle ortalığın sakinleşeceği noktasında ortaklaşıyor. “Kur sabitleme” düşüncesine mesafeleri de ortak tabii ki.

‘TÜRKİYE HAKKINDA EKSİK BİLGİYE DAYALI, YANLIŞ BİR DEĞERLENDİRME’

Mahfi Eğilmez, aynı yazıda ayrıca ABD’li iktisatçı Paul Krugman, Türkiye’ye sermaye hareketlerinin kontrolü önermesini de ele alıyor. Krugman’ın yazısından sonra “muhalif” piyasacı ekonomistler, ABD’li iktisatçının neden yanıldığını, özellikle sermaye kontrolü önerisinin neden yanlış olduğunu anlatma konusunda büyük bir çaba içine girmiş durumda. Eğilmez “Nobel ödüllü iktisatçı Paul Krugman’ın Türkiye’nin son dönemde yaşadığı durumu 1998 Asya krizine benzetmesi, bu krizi önlemek için sermaye hareketlerinin denetlenmesini tavsiye etmesi Türkiye hakkında eksik bilgiye dayalı, son derecede yanlış bir değerlendirmeydi” derken Tayland parasının o dönemde bir tür “sabit kur” rejiminde olduğunu söylemek dışında neden yanıldığını ortaya koyamıyor.

Mahfi Eğilmez’in iktidar cephesinin de mesafeli olduğu çok açık olan sabit kur ve sermaye kontrollerine karşı yazısının tam metni aşağıda yer alıyor: