Madencileri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde madencileri taşıyan minibüs takla attı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi girişinde meydana geldi. Sabah vardiyasından çıkan madencileri taşıyan minibüs Ereğli istikametine seyir halindeyken yoldan çıkıp takla attı. Ters dönen minibüste bulunan 10 madenci kazada yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bu sırada kaza yerinden geçen sürücülerin kazaya bakmak istediği sırada üç araç daha kaza yerinde çarpıştı. Kazaya karışan diğer araçlardan da ilk belirlemelere göre iki kişi yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarlaEreğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.