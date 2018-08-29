Maden patronları Bakan Yardımcısı'nı ziyaret etti: Ormanların 'tapusu'nu istediler

Maden patronları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız'ı ziyaret ederek taleplerini sıraladı. Patronlar, orman izinleri ve diğer izinleri alma sürecinin kısaltılmasını, orman bedellerinin düşürülmesini, indirimlerin tüm ruhsatlara uygulanmasını, ruhsat ve işletme izinlerinin hemen verilmesini istediler.

Maden patronları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız'ı ziyaret ederek taleplerini sıraladı. Patronlar, orman izinleri ve diğer izinleri alma sürecinin kısaltılmasını; orman bedellerinin düşürülmesini; indirimlerin tüm ruhsatlara uygulanmasını; ruhsat ve işletme izinlerinin hemen verilmesini istediler.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız'ı ziyaret eden Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Agrega Üreticiler Birliği Başkanı Şevket Koruç, Ege Maden İhracatçı Birlikleri Başkanı Mevlüt Kaya, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği Başkanı Raif Türk ve Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu taleplerini sıraladılar.

Görüşmede orman bedelleri, ihalelik sahalar, mermer artıkları, taş ocakları gibi konular konuşuldu. Maden patronları tarafından hazırlanan “Sorunlar ve Çözüm Önerileri” rapor da Bakan Yardımcısı Mithat Cansız’a sunuldu.

İşte maden patronlarının Bakan Yardımcısı'ndan istedikleri:

Başta orman izinleri olmak üzere tüm izinlerin oldukça uzun sürelerde alınabiliyor, bu süreçler mutlaka kısaltılmalı.

Sektör son derece sıkıntılı dönemlerden geçiyor, çoğu işletme orman bedellerini karşılayamayacak durumda, bu nedenle 7061 sayılı torba kanun ile getirilen indirimler acilen tüm ruhsatlara uygulansın.

Orman bedelleri makul seviyelere getirilsin.

Maden patronlarının gelişmesini engelleyen, önünü tıkayan tüm konularda mevzuat değişiklikleri ivedilikle yapılsın.

Ruhsat ve işletme izinleri bekletilmeden verilsin.

İhalelik sahalar seri bir şekilde sahiplendirilsin.

'BİNDEN FAZA ORMAN İZİN DOSYASI SONUÇLANDIRILSIN'

Maden patronları, halen aylardır izin için onay bekleyen ve onaya gönderilecek binin üzerinde orman izin dosyanın sezon bitmeden sonuçlandırılmasının üretim ve arama faaliyetleri için önem arz ettiği dile getirdi.

BAKAN YARIMCISI DA PATRONLARLA AYNI 'FİKİRDE'

Bakan Yardımcısı Mithat Cansız'ın, sektör temsilcileri ile aynı fikirde olduğunu ifade etmesi, bunun için gerekli çalışmaları başlattıklarını söylemesi dikkat çekti.

Cansız, madenciliğin ülke kalkınması açısından vazgeçilemez olduğunu, öz kaynaklarımızın üretilerek döviz girdisi sağlanmasının önemli olduğunu, sektörün sıkıntılarını önemsediklerini ve çözümü konusunda çalışmalar yaptıklarını, bürokratlarının OGM ve diğer kuruluşlar ile daha yakın bir çalışma içinde olmaları ile hızla çözüm yaratılarak madencilik sektörünü geliştireceklerini belirtti.