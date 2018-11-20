Maden ocağında göçük: Bir işçi yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Deveşi ilçesinde çinko çıkarılan bir maden ocağında göçük meydana geldi, bir işçi yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çinko madeninde meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Develi ilçesi Havadan mahallesinde bulunan çinko çıkarılan özel bir maden ocağında dün gece göçük meydana geldi. Ocaktaki işçilerden Metin Çelik, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hidrolik kaldırıcı ve iş makineleri yardımıyla yaralı olarak kurtarılan Metin Çelik, ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Metin Çelik, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.