Kırşehir'in Kaman ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyapan köyündeki özel bir şirkete ait fluorit madeni bulunan ocaktaki tünel çalışması sırasında göçük oluştu.

İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı.

Ocakta bir işçinin olduğu belirtilirken, bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FLUORIT NEDİR?

Fluorit, (CaF2) Kalsiyum florür bileşiminde olup, saf olduğunda % 51.3 Kalsiyum, % 48.7 fluor içerir.

Fluorit ocakları, MTA'nın sitesinde verilen bilgiye göre, fluorit yataklarının genellikle yüzeye dik ve paralel olarak uzanan damarlar şeklinde olması nedeniyle işletme önce açık olarak yapılmakta ve sonraki aşamalarda yeraltı madenciliği şeklinde yapılmaktadır. Damar madenciliği genellikle sağlam duvar oluşturabilen yantaşların olduğu yerlerde, çeşitli dilimleme metotlarıyla yapılırken, iyi yataklanmış (bedded), stratiform ya da tabakalı fluorit yataklarında, tavan koşulları uygunsa, oda-topuk metodu ile işletme yapılmaktadır.

Bu yaşananlar da akıllara yeraltı madenciliğine geçişin gereğinden erken yapılıp yapılmadığı sorusunu getiriyor.