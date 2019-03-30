Maden işçileri ocaktan çıkmama eylemi yaptı

Zonguldak'ta TTK'ye ait ocaklarda çalışan madenciler işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmamasını protesto etmek için 2,5 saat ocaktan çıkmadı.

Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında çalışan işçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmamasını protesto etmek için ocaktan çıkmama eylemi yaptı.

DHA'nın aktardığına göre, TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’nde 16.00-00.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, iş güvenliği önlemleri alınmamasını protesto etmek için vardiya çıkışı ocaktan çıkmama eylemi başlattı. 23.30’da ocaktan çıkması beklenen işçiler yeraltında asansöre binmeleri gereken kuyu başında beklemeye başladı. TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçiler Sendikası (GMİS) temsilcileri işçilerle görüşmek için maden ocağına girdi. İşçiler, 2,5 saat sonra eylemlerine son vererek ocaktan çıktı.

GMİS'TEN AÇIKLAMA

Genel Maden İşçiler Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, "eksiklikleri bildiklerini ve çözüm için kurum yetkilileriyle görüştüklerini" ifade etti. Yeşil, "Dün sabah ocak ağzında işçilere konuşma yapmıştık. Bazı uygulamalarda eksiklikler vardı. İşçilerin haklı talepleri vardı. En son vardiya mühendisinin yanlış uygulaması nedeniyle işçiler eylem yaptı. Sendika temsilcilerimiz ve kurum yöneticileri ocağa inerek işçileri sorunların çözüleceği sözünü verdi. İşçiler de eyleme son verdi. Biz sendika olarak konunun takipçisiyiz" diye konuştu.