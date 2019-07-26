Maden işçileri greve hazırlanıyor

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, 7 aydır toplu iş sözleşmelerinin bitirilmediğini hatırlatarak ‘25 Ağustos’a kadar anlaşma sağlanamaz ise TTK’da ve MTA’da greve başlayacağız’ dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama’da (MTA) çalışan maden işçileri yedi aydır süren toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine greve hazırlanıyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil dün yapılan basın açıklamasında “25 Ağustos’a kadar anlaşma sağlanamaz ise TTK’da ve MTA’da greve başlayacağız” dedi.

Sendikanın toplantı salonunda yapılan basın açıklamasına katılan işçiler “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Maden işçisi yalnız değildir”, “Madenci feneri sönmeyecek” sloganları attı.

'HÜKÜMETİN TEKLİFİ KABUL EDİLEMEZ'

Yeşil "Hükümetin aylardır merakla beklediğimiz teklifi insanların sabrını taşırma noktasına getirdi. Şu an, madenci kardeşlerimiz başta olmak üzere yaklaşık 200 bin kamu işçisi huzursuzdur" dedi.

Kamuda en düşük ücretin 3 bin 500 TL’ye yükseltilmesini, tüm çalışanlara seyyanen 300 TL zam, ilk altı ay için yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ettiklerini söyleyen Yeşil "Hükümet ise teklifinde 3 bin 500 TL altında brüt ücret alanlara seyyanen 60 TL brüt ve birinci altı ay yüzde 5, ikinci altı ay ise yüzde 4 zam önerdi. Biz de Genel Maden İşçileri Sendikası olarak bu teklifin kabul edilemez olduğunu söyledik" diye konuştu.

Ekonomik krizin faturasının maden işçilerine ve emekçilere kesilmek istendiğini belirten Yeşil, bunun üzerine grev kararı aldıklarını açıkladı.

TTK ve MTA’da 60 günlük grev sürecinin devam ettiğini kaydeden Yeşil “25 Ağustos’a kadar anlaşma sağlanamaz ise TTK’da ve MTA’da greve başlayacağız. Ancak, grev kararını en az 6 işgünü önce karşı tarafa bildirmek zorundayız. Bayram tatili ve idari tatil olasılığını da dikkate aldığımızda en uygun tarih olarak 6 Ağustos 2019 tarihi görünüyor" dedi.

Yeşil "Gönül ister ki hiç bunlara gerek kalmasın ve toplu iş sözleşmelerimiz en kısa zamanda imzalansın. Kamu Çerçeve Anlaşması´nın hâlâ imzalanmamış olması çalışma yaşamını huzursuz etmektedir. Hükümetin en kısa zamanda yeni ücret teklifini vermesini bekliyoruz. Önceki teklifi tartışmaya değer bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ekonomik krizi biz çıkartmadık, biz işimizi yapıyor, borçlarımızı ödüyoruz” diye konuştu.