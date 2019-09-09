Maden işçileri açlık grevine başladı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde maden ocağında çalışan işçiler açlık grevine başladı. İşçilerin açlık grevine, işsiz kaldıkları gerekçesi ile başladıkları bildiriliyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Maden Ocağı İşletmesi'nin kapanması sonucunda işsiz kalan işçiler maden ocağında açlık grevine başladı.

İşletme önünde eylem yapan 253 işçiden 50'si yazdıkları dilekçeyi işletmeye vererek madene indi. Madene inen işçiler, açlık grevine başladı.

İşletme önünde toplanan ve eylem yapan 253 işçiden, 50'si yazdıkları dilekçeleri yetkililere bırakarak ocağa indi, açlık grevine başladı ve eylemlerine sorunları çözülünceye kadar yer altında devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş'nin Soma Holding’e bağlı Gürmin Enerji A.Ş. ile sözleşmesini iptal ettiğini ve burada çalışan bütün işçilerin işsiz kaldığını söyledi.