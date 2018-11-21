Madame Coco patronu sömürüyü 'erişim engeli' kararıyla gizlemeye çalışıyor

Madame Coco mağazalar zincirinde çalışanlara yönelik mobbing, iş baskısı, angarya ile hukuksuz ve keyfi uygulamalar kamuoyunda konuşulmaya, sosyal medyada yer bulmaya başlayınca, firmanın patronu mahkemeye başvurarak erişim engelleme kararı aldırdı.

Madame Coco mağazalar zincirinde çalışanlara yönelik mobbing, iş baskısı, angarya ile hukuksuz ve keyfi uygulamalar kamuoyunda konuşulmaya, sosyal medyada yer bulmaya başlayınca, firmanın patronu mahkemeye başvurarak erişim engelleme kararı aldırdı.

İlk olarak soL'un 13 Eylül'de "Bir Madame Coco tezgahı: Bedavaya işçi çalıştırmanın ilginç yöntemleri..." başlıklı haberle Türkiye'nin gündemine giren Madame Coco'daki sömürü, daha sonra çeşitli basın yayın organlarında yer almıştı. Sosyal medyada da paylaşılan Madame Coco'daki sömürü mekanizması Ekşi Sözlük'te de "Madame Coco çalışma şartları" başlığıyla madde haline gelmişti.

Madame Coco'nun patronun İlhan Tanacı, söz konusu yayından rahatsız olunca, mahkemeye başvurarak erişim engelleme kararı aldırdı. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği karara göre "Madame Coco çalışma şartları" maddesine erişim engellendi.