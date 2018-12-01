Maaşları ödenmeyen Etlik Şehir Hastanesi işçileri iş bıraktı

Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi inşaatında Makes Bilişim'e bağlı olarak çalışan taşeron işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bugün iş bıraktı. İşçiler yaşadıkları baskı ve angaryaları soL'a anlattı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi inşaatında Makes Bilişim'e bağlı çalışan taşeron işçileri bugün maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Geçen hafta işten çıkarılan ve dört ay boyunca maaşlarını alamayan, yine Makes Bilişim'e bağlı çalışan taşeron işçilerinin anlattıkları, Erdoğan tarafından "rüya" olarak tariflenen şehir hastanelerinin gerçek yüzünü gözler önüne seriyor.

Şehir hastaneleri projelerinin en büyüğü olarak halen inşaatına devam edilen Etlik Şehir Hastanesi, İtalyan Astaldi ile AKP döneminde parlayan sermaye gruplarından Türkerler Grubu’nun ortaklaşa yürüttüğü bir proje. Binlerce işçi, kötü koşullarda, maaşlarını alamadan çalışmaya devam ediyor. Daha önce inşaat işçilerinin havasız bodrum katlarında barınmak zorunda kaldığı, kurtlu yemeklerin çıktığı şantiyede, işçiler şimdi de maaşlarını alamıyorlar.

Ağustos ayında da yüzlerce işçi, insanca çalışma, barınma ve yemek koşulları, seçilen temsilcilerin şantiye koşullarını denetlemesi ve işçilere yönelik işten atılma tehditlerine son verilmesi talebiyle eyleme geçmişlerdi. Eylül ayında, inşaatta taşeron olarak faaliyet gösteren ŞRD 3K adlı şirket, yaklaşık 200 işçinin işine son vermiş, işçilerin aylardır ödenmeyen birikmiş alacaklarını ödeyeceği sözünü veren firma, aradan geçen sürede bu sözü tutmayarak işçileri uzun süre oyalamıştı. Son olarak da inşaatta çalışan temizlik işçilerinin de dört aydır maaşlarını alamadığı öğrenildi.

TEMİZLİK İŞÇİLERİ: MAAŞLARIMIZI ALAMADIK, İŞTEN ÇIKARILDIK

Eylülde işe başlayan temizlik işçileri, vaat edilen yemek, barınma gibi sözlerin hiçbirinin yerine gelmediğini, üstelik maaşlarını alamadıklarını, çoğu zaman yol parası verilmediği için yürüyerek Etlik’e gelmek zorunda kaldıklarını belirttiler. İhaleden aldığı parayla başka ihalelere giren Makes Bilişim, kârına kâr katmaya devam ederken, işçileri maaş ödemeden çalıştırmaya devam ediyor.

İŞÇİLERE ANGARYA DAYATMASI

Temizlik işçisi olarak alınan işçilere, temizlik dışında her işin yaptırıldığı, bunlar arasında kum çekme, çamur atma, kuyuya inme gibi işlerin zorla yaptırıldığı ifade edildi.

Görüştüğümüz işçiler, kendi işleri dışında, başka iş yapmayı kabul etmeyen işçilerin işten atılmakla tehdit edildiğini belirtti. Bunun yanında, çamurlu suların cilde zarar verdiğini belirten işçi, dışarıdan aldığı sağlık raporunun kabul edilmediğini, hastalık durumunda işe gelinmediği takdirde maaşlarda kesinti yapıldığını aktardı.

'15 GÜNDE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERDEN ÇALIŞMA KIYAFETLERİNİN PARASI BİLE ALINIYOR'

Kendilerine 15 günde bir maske verdiğini belirten işçiler, suya girerken çizme ve eldiveni doğru düzgün alamadıklarını, aldıkları zaman da kullanılmış, hijyen olmayan malzemeler verildiğini kaydettiler. Çoğu zaman kullanılmış olarak verilen çizmelerin içini temizlemeye çalışan işçilere, vakit kaybetmemeleri ve hemen işe dönmeleri gerektiği söyleniyor.

İş güvenliğinin olmadığı koşullarda, fazla iş yükü ile maaş almadan çalışmaya zorlanan işçiler, biriken dört aylık maaşlarını alamadılar. Bunun yanında çalışma saatlerinin, cumartesi dahil, sabah 08.00 akşam 18.00 olduğunu, günde 10 saat çalıştırıldıklarını belirten işçiler, pazar günleri de zorla mesaiye getirildiklerini anlattılar.

Aynı işçiler, koşulların düzeltilmesi talebiyle patronla görüştüklerindeyse işten çıkarıldılar.

İşten çıkarılan işçilerden kısa bir süre sonra, diğer işçiler maaşların ödenmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.