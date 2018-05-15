Maaşları ödenmeyen Avcılar Belediyesi işçileri eylemlere ara verdi

CHP'li Avcılar Belediyesi'nde maaşlarını alamayan işçiler, ödeme sözünün tarih belirtilerek verilmesi üzerine eylemlerine ara verdi.

İstanbul'da CHP'li Avcılar Belediyesi'nde dört aydır maaşları ödenmeyen işçiler dün belediye önünde bir protesto düzenlemişti.

Belediye işçileri bugün, sendikanın 'patron' belediyeden aldığı söze istinaden eylemlere ara verme kararı aldı.

İşçiler yarın saat 12.00'de belediye önünde bir açıklama yaparak 25 ve 30 Mayıs'ta tüm maaşların ödeneceğine dönük verilen sözü kamuoyuyla paylaşacak.

Öte yandan işçiler alınan karardan emin olunmadığını, sendikanın eğilimi nedeniyle bu sürece girildiğini belirtiyor.

Maaş ödemeleri belirtilen tarihlerde yapılmadığı takdirde, eylemlerin süreceği bildiriliyor.