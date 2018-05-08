Maaşları ödenmeyen Avcılar Belediyesi işçileri eylem yaptı

Avcılar Belediyesi’nde örgütlü Belediye-İş Sendikası üyeleri aylardır maaşlarının ödenmediğini belirterek belediye önünde eylem yaptı.

Avcılar Belediyesi’nde çalışan işçiler aylardır maaşlarının ödenmediğini belirterek belediye önünde eylem yaptı.

“Açlık ve sefalet Avcılar işçisinin kaderi olamaz” yazılı pankart açan işçiler adına konuşan Belediye-İş 2 No’lu Şube yöneticisi Erol Özdemir, işçilerin evlerine ekmek götüremediklerini, çocuklarına harçlık veremediklerini, kiralarını ödeyemediklerini dile getirdi.

Avcılar Belediyesi’nin taşeron işçilere son 2 yıldır ücretlerini düzensiz ödediğini ya da hiç ödemediğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

“Fen İşleri işçilerine 3 aydır, Park ve Bahçeler işçilerine 4 aydır, özel güvenlik personeline 7 aydır, Sosyal Destek birimi işçilerine 8 aydır, Sosyal tesislerde-kültür kafelerde çalışan işçilerine 3 aydır en temel geçim kaynakları olan maaşları ödenmiyor. Kadrolu tabir edilen sürekli işçi arkadaşlarımızın sosyal hakları tam 2 yıldır ödenmiyor. Emekliye ayrılan işçilerin kıdem tazminatları ödenmiyor.”

İşçiler açlığa mahkum bırakılırken belediye yönetiminin boş vaatlerle kendilerini oyaladığını söyleyen Özdemir, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’ye seslenerek “Bir an önce işçilerin birikmiş alacaklarını ödeyin, aksi halde yaşanabilecek üzücü hadiselerin sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kamuoyuna duyururuz” dedi.