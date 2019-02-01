Maaşları ödenmeyen 31 denizci gemide açlığa terk edildi

İskenderun’da demirli bulunan ve 45 gün önce Brezilya’dan getirdiği canlı hayvanları boşaltan geminin 31 personeline altı aydır maaşları ödenmiyor. Bu sabah itibariyle yakıtı biten gemideki yabancı personelin gemiyi terk etmesi mümkün değilken, gemide açlık ve ölüm tehlikesi başgösterdi.

Brezilya’dan canlı hayvan taşıyan İstanbul merkezli Al Ryan Shipping’in işletmesindeki Zad Elkhir adlı geminin 31 personeli altı aydır maaşlarını alamıyor. Gemide bu sabah itibariyle yakıtın da bittiği belirtilirken, yaşam şartlarının sona erdiği dile getirilerek yardım çağrısında bulunuldu.

Gemide kaptanla beraber 6 Türk personelin dışında Pakistanlı, Hintli, Azeri ve Suriyeli 25 personel bulunuyor.

soL’un gemi personelinden edindiği bilgiye göre, yabancı personelin gemiyi terk etmesi yasal prosedüre göre mümkün görünmüyor. Karaya çıkmasında yasal engel olmayan Türk personel ise aylardır maaşları ödenmediği için kendi imkanlarıyla karaya çıkamıyor.

Yiyeceğin, suyun tükendiği ve bu sabah itibariyle yakıtın da bittiği gemide yaşam şartlarının ortadan kalktığına dikkat çeken denizcilik emekçileri, Sahil Güvenlik’in açlık durumunda gemiye müdahale etmesinin gerektiğini vurguluyor.

Şirketin bu sabah yapılan görüşmelerde gemiye yakıt ikmalini yapma taahhüdünde bulunduğu belirtilirken kötü hava şartlarının ikmali geciktireceği ifade ediliyor.

6 aydır maaşlarının ödenmemesi nedeniyle ailelerinin perişan olduğunu dile getirilen gemi personeli, şirketin kendileri üzerinden büyük paralar kazanırken denizcilik emekçilerinin yaşamını hiçe saymasına isyan ederek bir an önce maaşlarının ödenmesini talep ediyor.

Geminin Brezilya’dan getirilen yaklaşık 4 bin canlı hayvanı 45 gün önce boşalttığı ve İskenderun Limanı’nda demirli olarak yeni yük beklediği bildirildi.

Gemi personeli kötü hava şartlarıyla da mücadele ettiklerini belirterek makine çalıştırılamadığı için “demir taraması” tehlikesinin de bulunduğuna ve geminin sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğuna da dikkat çekti.