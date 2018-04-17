Maaşları ödenmediği için eylem yapan işçiler gözaltına alındı

İstanbul Altunizade'de Yapı&Yapı İnşaat'ın merkez binası önünde, ödenmeyen ücretler için eylem yapan işçiler gözaltına alındı.

Yapı&Yapı İnşaat tarafından ücretleri ödenmeyen işçilerle birlikte direnişe geçen İnşaat-İş üye ve temsilcileri, direnişin ikinci gününde gözaltına alındılar.

Yapı&Yapı İnşaat’ın Altunizade’deki merkez binası önünde bir saatlik teşhir eylemi yapan işçiler, hiçbir gerekçe gösterilmeden polis tarafından gözaltına alındılar.

İnşaat-İş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yapı&Yapı İnşaat tarafından ücretleri gasp edilen üyelerimizle başlattığımız direnişin ikinci gününde, şirketin Altunizade’deki merkez binası önünde başlattığımız bir saatlik teşhir eylemi esnasında hiçbir gerekçe gösterilmeden polis tarafından gözaltına alındık.

Dün ilçe emniyet müdürünün 'Sizin yaptığınız hak aramak değil, şov yapıyorsunuz' demesi ve sendikamızın meşruluğuna saldıran bir ifadeyle 'Bunlarla ne işiniz var' diyerek tehdit etmesi, öyle anlaşılıyor ki Yapı&Yapı İnşaat patronlarına cesaret vermektedir. Bir emniyet müdürünün sarf ettiği bu sözler, şüphesiz kişisel bir tutum değildir. Bunun bir örneğini de Pamukova'da iş bırakan işçilere polis amirinin ‘Sendikaya uymayın’ çağrısıyla da duymuştuk.

Emniyet güçlerinin görevi ne patron ağzıyla konuşmaktır ne de işçilerin haklı ve onurlu direnişlerine patronların duyduğu öfke ile yaklaşmaktır. Sendika temsilcilerimiz ve işçi arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."