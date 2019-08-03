Londra’da havalimanı grevi öncesi 170 uçuş iptal edildi

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda yer hizmetleri çalışanları 5-6 Ağustos tarihlerinde greve gitmeye hazırlanıyor. Havalimanında Pazartesi ve Salı günü yapılması planlanan 170 uçuş iptal edildi.
Greve günler kala İngiltere’nin en büyük işçi sendikası Unite ile Heathrow Havalimanı yönetimi arasındaki görüşmeler arabulucunun başkanlığında sürdürülüyor.
Havalimanı yönetiminin 2 buçuk yıl için verdiği yüzde 7,3 zam teklifini reddeden 4 bin sendika üyesi grev kararı almıştı.
Sendika 5-6 Ağustos tarihlerine 48 saatlik grev yapacak. Görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa 23-24 Ağustos tarihlerinde Heathrow çalışanları yeniden greve çıkacak.
Unite sendikasından yapılan açıklamada, Heathrow yönetiminin işçilere adil ücret zammı yapmak yerine grev nedeniyle havayolları şirketlerine milyonlarca pound tazminat ödemeyi tercih ettiğine dikkat çekildi.