Limanlar, santraller, havaalanları yetmedi: Hamdi Akın gözünü Sepetçi köyüne dikti

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı 300 yıllık geçmişi olan Vakıfgeymene bölgesinin Sepetçi köyü halkı, son aylarda yaşam ve tarım alanlarını, içme sularını, atalarından kalan evleri ve toprakları, Akfen Holding'in patronu Hamdi Akın'a karşı savunuyor. 22 milyon ton bakır rezervinin bulunduğu yörede yönetim kurulu başkanlığını Hamdi Akın'ın yaptığı Acacia Madencilik şirketi faaliyete başladı. Suları kesilen yöre halkı, maden alanına giderek bu durumu protesto ettiler.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 300 yıllık geçmişi olan Vakıfgeymene bölgesinin Sepetçi köyü halkı, son aylarda yaşam ve tarım alanlarını, içme sularını, atalarından kalan evleri ve toprakları, Akfen Holding'in patronu Hamdi Akın'a karşı savunuyor. 22 milyon ton bakır rezervinin bulunduğu yörede yönetim kurulu başkanlığını Hamdi Akın'ın yaptığı Acacia Madencilik şirketi faaliyete başladı. Suları kesilen yöre halkı, maden alanına giderek bu durumu protesto ettiler.

Yönetim kurulu başkanlığını Akfen Holding patronu Hamdi Akın'ın yaptığı Acacia Madencilik, geçen Nisan ayında bölgede bilgilendirme toplantısı düzenleyerek yurttaşları madene ikna etmeye çalıştı. Toplantıda Sepetçi halkı, patlatılan dinamitlerden, tozdan, gürültüden şikayet ederek, "Bahçe yapamıyoruz, tarım alanlarımız işgal ediliyor, kirlilik oluşuyor, yaşam ve tarım alanlarımız talan ediliyor" diyerek şikayetçi olmuşlardı.

Şirket yetkilileri, 79 parselde 13 hektar alanın mahalle sakinleriyle anlaşılarak satın alınması için toplantı düzenlediklerini belirterek, tarla, arsa ve evlerin değerlerinin ölçülmesi kararlaştırılmıştı.

Köylerinin boşaltılmasına itiraz eden Sepetçi halkı, dün sularının kesilmesi üzerine maden şantiye alanına giderek durumu protesto etti.

Köylülerin tepkisi kameralara şöyle yansıdı:

AKFEN VE ACACİA...

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Vakıfgeymene yöresinde 22 milyon ton bakır rezervini işletmek için harekete geçen Akfen Holding'in geçmişi ise kamuoyu tarafından yakından biliniyor.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde sıçramalı büyüyen Akfen Holding, İstanbul Atatürk Havalimanı başta olmak üzere pek çok havalimanını işleten TAV'ın ortağı.

2000'li yılların özelleştirmelerinden Singapurlu PSA ile Mersin Limanı'nın işletme hakkını alan Akfen Holding, birkaç yılda satın alma bedelini çıkaran limandan çok büyük karlar elde ediyor.

Yine AKP döneminde özel sektöre açılan elektrik üretimine yönelik santral yatırımları, şehir otelleri zincirleri de grubun hızlı büyümesine destekleyen yatırımlar oldu.

Madenciliğe de el atan Akfen Holding patronu Hamdi Akın, Hanönü Sepetçi köyündeki 22 milyon ton bakır rezervini işleten Acacia Madencilik şirketinin de yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor.