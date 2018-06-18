Limanda iş cinayeti: Ambara düşen işçi yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Bandırma Limanı'nda bir taşeron firmanın işçisi olarak çalışan Hüsnü Arkun, ambara düşerek yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Çelebi Bandırma Limanı'nda bir taşeron firmanın işçisi olarak çalışan temizlik işçisi, ambara düşerek yaşamını yitirdi.

Taşeron şirkette temizlik işçisi olarak çalışan 52 yaşındaki Hüsnü Arkun geminin güverte bölümünden ambara düşmesi sonrasında yaşamını yitirdi. Yabancı uyruklu bir geminin güvertesinde vinç operatörüne yönlendirme yapan Hüsnü Arkun ambara düştü. Olay yerine hayatını kaybeden Hüsnü Arkun’un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hüsnü Arkun evli ve iki çocuk babası idi.