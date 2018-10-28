Limak'ın HES inşaatında iş cinayeti: Bir işçi yaşamını yitirdi

Siirt'in Şirvan ilçesinde Limak tarafından yapılan Çetin Hidroelektrik Santrali inşaatında çalışan işçi 12 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde, hidroelektrik santrali inşaatında çalışan işçi yaşamını yitirdi.

Şirvan'da Limak tarafından yapılan Çetin Hidroelektrik Santrali inşaatında çalışan 40 yaşındaki işçi Hüseyin Tarhan, 12 metreden düştü. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan dört çocuk babası Tarhan, hastanede yaşamını yitirdi.

Norveçli Statkraft'ın başladığı inşaatı Eylül 2017'de Limak grubu satın almıştı. Limak Enerji Grubu, Siirt’te bulunan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi’ni Norveçli Statkraft grubundan satın almış, 527 MWm (517 MWe) kurulu güçteki projenin lisansına sahip olan Çetin Enerji AŞ, bir Limak şirketi haline gelmişti.