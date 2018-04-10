Leyla Alaton: Cumhurbaşkanım sizi mahcup etmeyeceğiz

Dün Erdoğan’ın açıkladığı süper teşviklerden yararlanacak şirketlerden biri Leyla Alaton’un Alvimedica’sı. Törenden aktarılan Erdoğan-Alaton diyaloğu Alaton’un fazla heyecanlandığını gösteriyor.

Dün yapılan törende proje bazında yatırım teşviklerinden yararlanacağı açıklanan şirketlerin arasında Alvimedica da var. Leyla Alaton’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirket, stent üretiyor. Alvimedica, 2013 yılında İtalyan CID’yi aldı, üretiminin yüzde 15’ini Çatalca’daki tesisinde, yüzde 85’ini İtalya’da yapıyor. Alvimedica’nın tıbbi teknolojide dünyadaki en ileri ülkelerden biri durumunda olan İsrail’den de teknoloji ve bilgi transferinde yararlandığı belirtiliyor. Açıklanan teşvik paketi kapsamında medikal cihaz ve biyoteknoloji önde gelen destek alanları olarak tanımlanıyor. Alvimedica’ya sağlanacak desteğin hangi ölçüde Türkiye’de katma değer yaratacağı, hangi ölçüde yurtdışına transfer olacağı üretim yapısı nedeniyle merak konusu.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin dünkü törenden aktardığı diyalog, özellikle zaman zaman kadınlara yönelik çıkışlarla sosyal medyada gündem olan Leyla Alaton’un teşviklerden fazlaca heyecanlandığını gösteriyor:

“Erdoğan sadece teşvik belgeleri vermedi, firma sahipleriyle ayaküstü sohbet etti. Leyla Alaton’la konuşmaları ise biraz uzun sürdü. Alaton’a sordum, aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

Alaton: Sayın Cumhurbaşkanım sizi mahcup etmeyeceğiz, kalp kapakçığını da yapacağız.

Erdoğan: Çok mutlu oldum.

Alaton: Eylül ayında ikinci fabrikayı açacağız. Açılışı sizin yapmanızı arzu ediyoruz.

Erdoğan: Geleceğim.”