Lastik-İş Başkanı'nın öldürülmesinin ardından 7 kişi işten çıkarıldı

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın Sakarya’da bulunan Goodyear fabrikasında bir işçi tarafından vurularak öldürülmesinin ardından olaya karıştığı gerekçesiyle 6’sı sendika temsilcisi 7 işçi işten çıkarıldı.

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın Sakarya’da bulunan Goodyear fabrikasında bir işçi tarafından vurularak öldürülmesinin ardından olaya karıştığı gerekçesiyle 6’sı sendika temsilcisi olmak üzere 7 işçi işten çıkarıldı.

Bugün fabrika direktörü tarafından işçilere duyurulan kararda fabrikada yaşanan olaya karışan bütün çalışanların işten çıkarıldığı belirtildi. İş kanunu çerçevesinde alındığı belirtilen karar ile 6’sı sendika temsilcisi olmak üzere 7 işçinin sorumlu tutularak işine son verildiği duyuruldu. Ayrıca Lastik-İş Şube Başkanının da fabrikaya girişinin yasaklandığı açıklandı.

13 Kasım’da Goodyear fabrikasındaki sendika temsilciliğini ziyaret eden Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, sendika odasında fabrika işçisi Sedat Uzunlar tarafından kendi tabancasıyla vurularak öldürülmüş, yanında bulunan şube başkanı Mustafa Sipahi ve sendikanın işyeri temsilcisi Osman Bayraktar ise aynı tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanmıştı.

Olayın arından ortaya çıkan görüntülerde fabrika işçisi Sedat Uzunlar’ın birden fazla defa darp edilerek temsilcilik binasına götürüldüğü ortaya çıkmıştı.