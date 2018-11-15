Lastik-İş başkanını vuran işçinin dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı kendi silahıyla öldüren işçinin olay öncesinde darp edildiği görüntüler ortaya çıktı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Good Year lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde, Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre görüntülerde, Karacan'ı öldüren işçinin kalabalık tarafından darp edildiği anlar yer aldı.

Görüntülerde, sendika temsilcilik odasında çıkan kavgada işçinin birkaç kez dövülerek, dışarı çıkarıldığı ve daha sonra tekrar temsilciliğe götürüldüğü anlar yer aldı. Kavga sırasında olay yerinden geçenlerin, bu anları uzaktan izlediği ve işçinin darp edilmesine rağmen müdahale etmediği görüldü. İşçinin dövülerek, odadan dışarı çıkarıldığı sırada 5-6 kişi tarafından üzerindeki kıyafetlerin çıkarıldığı da görüntülere yansıdı. Giriş kapısındaki güvenlik kamerasınca kaydedilen kavga anlarında, oda içinde boğuşma olduğu da görüldü. Kavganın sonunda yaralı Mustafa Sipahi’nin koşarak, dışarı çıktığı, diğer kişilerin de yine koşarak, güvenlik görevlilerini çağırdığı kameraya yansıdı. Genel başkan ve ekibinin darp ettiği işçinin ise olay sonunda elinde tabancayla temsilcilikten kaçtığı görüldü.







Fabrikadaki sendika temsilciliğini önceki gün ziyaret eden Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, sendika odasında fabrika işçisi Sedat Uzunlar tarafından kendi tabancasıyla vurularak öldürülmüş, yanında bulunan şube başkanı Mustafa Sipahi ve sendikanın işyeri temsilcisi Osman Bayraktar ise aynı tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanmıştı.

Sedat Uzunlar dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Uzunlar ifadesinde birim değişikliğini kabul etmediği için sendika başkanı ve yanındakiler tarafından silahla tehdit edildiğini ve darp edildiğini söylemişti.

