Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı'nda grev sona erdi: Uçuşlar başladı

Kuzey Kıbrıs'taki Ercan Havalimanı'nda Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın dün akşam başlattığı grev sona erdi, uçuşlar yeniden başladı.

Kuzey Kıbrıs Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümet ile sürdürülen ek mesai görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine dün akşam saatlerinde greve başlamış, Ercan Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar karşılıklı iptal edilmişti.

Uzun süren müzakerelerin ardından Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, havalimanındaki eylemin sona erdiğini açıkladı. Atakan açıklamasında, “Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Ercan Havaalanı'nda uygulanan eylem sona erdi. Asgari yarım saat içinde havaalanı normal akışına dönecek” dedi.

SENDİKA İKİ GÜN MÜHLET VERDİ

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümete ek mesailerle ilgili olarak aldığı kararı geri çekmesi için iki gün mühlet verdi. Aksi takdirde süresiz grev kararı alacaklarını beyan ettiler.

ERCAN HAVALİMANI'NDA NE OLDU?

Ercan Havalimanı'nda kule çalışanları, Kuzey Kıbrıs Ulaştırma Bakanlığına bağlı. Kule emekçilerinin muhatabı bakanlık. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası üyesi kula emekçileri, hak ettikleri ek mesai ödemelerinde kesinti yapıldığı için dün akşam saatlerinde grev başlattılar.

Ercan Havalimanı'nın işletmesi ise büyük ortağı Taşyapı şirketi olan bir ortaklık tarafından gerçekleştiriliyor. Ercan Havalimanı 2012'depist ve terminal yenilenmesi ile havalimanı modernizasyonu için 25 yıllık yapım ve işletim süresiyle ihale edilmişti. İhaleyi Taşyapı ile Terminal Yapı ortaklığı almıştı. Taşyapı'nın yüzde 80, Terminal Yapı'nın yüzde 20 hisseye sahip olduğu T&T Havalimanı İşletme ve İnşaat adlı şirket Ercan Havalimanı'nın devralmıştı.