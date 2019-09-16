Kuruçeşme'deki otel inşaatında iş cinayeti

İstanbul Kuruçeşme'de Mandarin Oriental Bosphorus otelinin inşaatında çalışan bir işçi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

İstanbul Beşiktaş’ta Yapı Merkezi A.Ş. ve Astaş Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş.’nin üstlendiği Kuruçeşme Mandarin Oriental Bosphorus Otel projesinde çalışan bir işçi asansör şaft boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

soL'un edindiği bilgiye göre müteahhit firmanın Yapı Merkezi, mal sahibinin Astaş Gayrimenkul olduğu Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul otel projesinde yaşanan iş cinayeti, 13 Eylül Cuma sabahı saat 08.00 sıralarında gerçekleşti. Olayda yaşamını yitiren işçinin 47 yaşında, 5 çocuk babası ve Bitlisli olduğu öğrenildi.

