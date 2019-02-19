Hükümetin tanzim satış noktalarında sattığı sebze meyvelerin fiyatlarındaki yıllar içerisinde yaşanan değişimleri incelendi. Hesaplamaya göre kuru soğanın fiyatı son bir yılda yüzde 231 arttı.
Türkiye’ye dair sosyoekonomik verileri kamuya açık resmi kaynaklardan derleyerek toplumun tüm kesimlerinin kullanımına sunan Veri Kaynağı, hükümetin başlattığı "tanzim satış" çadırlarında satılan sebze-meyve fiyatlarının son bir yıldaki artış oranlarını hesapladı.
- Hesaplamaya göre kuru soğanın fiyatı son bir yılda yüzde 231 arttı.
- Sivri biberin kilogram fiyatı son bir sene içerisinde 6 TL kadar artarak, 2019 yılının Ocak ayında 9,84 TL'ye yükseldi.
- 2018 Aralık ayında domatesin ortalama kilogram fiyatı 3,9 TL'ye düşmüştü. 2019 yılının Ocak ayında ise 5,99 TL'ye yükseldi.
- 2019 yılının Ocak ayında patlıcanın ortalama kilogram fiyatı 9,29 TL'ye yükseldi, bir önceki ay ise bu fiyat 5,1 TL idi.
- 2018 Ocak ayında 1,7 TL olan patatesin ortalama kilogram fiyatı, 2019 yılının Ocak ayında 3,62 TL'ye yükseldi.
- 2019 yılının Ocak ayında salatalığın ortalama kilogram fiyatı üç ayda 3 TL kadar artarak 5,89 TL'ye yükseldi.