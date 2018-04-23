Kur müdahalesi bekleniyor

Türkiye ve Rusya merkez bankalarının bu hafta alacakları faiz kararlaıyrla kurlara müdahale etmesi bekleniyor. Bloomberg'de yer alan değerlendirmede Türkiye için Merkez Bankası Başkanı'nın son açıklamasındaki "borçlanma maliyeti"nin düşürüleceği vurgusuna rağmen artış beklenirken Rusya'da faizlerin benzer seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor.

Bloomberg'in haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta alacağı kararla birlikte, fon yöneticilerinin alacağı pozisyonlar diğer bütün büyüyen ekonomi kurlarından daha fazla Türk Lirası üzerinde belirleyici olacak. Haberde bunun tek istisnası olarak, fon yöneticilerinin yönlendirmelerinin TL kadar belirleyici olacağı Ruble gösteriliyor.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya geçtiğimiz haftasonu yaptığı açıklamada, "gerektiği takdirde" borçlanma maliyetlerini düşüreceklerini ifade ederek, faiz oranlarının düşürülebileceğinin sinyalini verdi. TCMB'nin bu Çarşamba günü yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceğine dönük Çetinkaya'nın verdiği sinyal, spekülasyonların da etkisiyle TL'nin değer kaybetmeye devam edeceği beklentisini yarattı.

Öte yandan, TCMB'nin hükümetle ters düşmemek için faiz indirimini dile getirdiği ancak Çarşamba günü büyük ihtimalle hafif de olsa bir faiz artışı açıklayacağı yönündeki kanaat yaygınlaşıyor.

RUSYA HIZLI FAİZ İNDİRİMİNDEN VAZGEÇECEK

Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın ise hızlı faiz indirimi hedefinden bir süreliğine vazgeçerek, bu Cuma gerçekleşecek toplantıda emsal faiz oranını sabit tutması bekleniyor. ABD yaptırımlarının Rublede devalüasyona yol açması ve enflasyon tehdidini gündeme getirmesi, Rusya'yı temkinli davranmaya zorluyor.

Nomura International PLC'nin strateji danışmanı Henrik Gullberg, "Haziran seçimlerine giden süreçte TCMB'nin TL'yi stabilize etmek için para politikasını sıkılaştırma ihtimalinin arttığı"na, faiz artışına gidileceğine işaret ediyor. Gullberg'e göre, "Rusya Merkez Bankası'nın ise mevcut enflasyonun hala yüzde 4 eşiğinin altında olması nedeniyle şimdilik faizle oynamayacağı ve Ruble'nin değer kaybının etkilerini hesaplamak için henüz zamana ihtiyaç olduğunu" ifade ediyor.

Rusya'nın Ruble'deki değer kaybının olumsuz etkilerini petrol başta olmak üzere enerji fiyatlarındaki artıştan elde ettiği gelirlerle telafi edebildiği, bu nedenle faiz artırımı konusunda elinin daha güçlü olduğu yorumları da yapılıyor.

Rus yetkililer ve analistler ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı döviz manipülasyonu yapmakla suçlamasına yanıt vermekte gecikmediler. Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Ksenya Yudaeva, Trump'ın "Rusya kur devalüasyonu hilesine başvuruyor" ifadesini "piyasanın basit işleyişi yasalarıyla ilgili olduğunu" belirterek yanıtladı. Rusya Merkez Bankası yetkililerinin cuma günü yapılacak toplantıda alınacak kararla kritik faiz oranını yüzde 7,25'te sabitlemeleri bekleniyor.