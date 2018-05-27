Eski Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Hakan Özyıldız, en yüksek kur riskinin özel sektör şirketleri üzerinde olduğuna dikkat çekerek kritik soruyu sordu: Şirketlerin yükünü, ortadaki zararı kim üstlenecek?

Eski Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Hakan Özyıldız, kişisel blogunda yayımladığı “Kur artışının faturasını kim ödeyecek” başlıklı yazısında en yüksek kur riskinin, döviz bazındaki iç ve dış borcu 300 milyar dolara yaklaşan özel sektör şirketlerinde olduğunu vurguluyor. Bankaların şirketler borçlarını ödeyemez duruma düşerse risk altında olduğuna işaret eden Özyıldız, şirketlerin yılbaşından bu yana kur değişiminden ötürü 55 milyar dolar civarında ek yük üstlendiğini ve bugünün kritik sorusunun bu yükün gerçek anlamda kim tarafından karşılanacağı olduğunu belirtiyor.

"Peki şirketlerin yükü nasıl ve hangi şartlarda dağıtılacak?” sorusunu soran Özyıldız aşağıdaki seçenekleri sıralıyor:

"1) Tüketici üstlenecek: Üretilen malın talep sorunu yoksa, artan maliyet olduğu gibi tüketiciye yansıtılacak. Sonuç: Enflasyon artacak.

2) Çalışanlar üstlenecek: Malın talep sorunu varsa, üretim azaltılacak. Sonuç: Yavaşlayan büyüme ve işsizlik.

3) Patronlar üstlenecek: Özkaynak ihtiyacı olacak. Hissedarlar şirketlere ek sermaye koyacaklar.

4) Devlet üstlenecek: Ödenecek vergiler ve SGK primleri ertelenecek. Sonuç bütçe açığı.

5) Alacaklı banka üstlenecek: Yukarıdakilerin hepsi denenmesine rağmen sıkıntı devam ederse, bankalara olan borçların yeniden yapılandırılması gündeme gelecek. Sonuç. Tahsili gecikmiş alacaklarda (TGA) artış."

Özyıldız’ın yazısının tamamına aşağıda yer veriyoruz: