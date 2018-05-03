Kur artışında değişen rüzgarlar da etkili

TL dün yüzde 2 değer kaybetti. ABD tahvil faizindeki artış, doların değer kazanması, gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı bu seyirde etkili oldu. Ancak tüm bu gelişmeler, artmaya devam eden dış ticaret açığı ve yüksek enflasyon başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin kendi kırılganlıklarıyla birlikte TL'nin değer kaybının daha yüksek olmasına ve etkilerinin de daha kuvvetli olmasına neden oluyor.

Dolardaki değer artışı ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışına yol açıyor. TL'nin dün yüzde 2'ye, ayın ilk iki gününde de yüzde 3'e yaklaşan değer kaybında ABD merkezli bu gelişmeler etkili oldu. Ancak önceki akşam S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü açıklaması, bütçe açığı ve kırılganlıkları artıracağı düşünülen seçim paketi gibi gelişmeler TL'nin değer kaybının diğer ülkelerin çok üzerinde gerçekleşmesine neden oldu.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından hazırlanan bir raporda dolardaki değer artışı ve ABD tahvil faizlerindeki gelişmelerin 2013 yılından bu yana gelişmekte olan ülkelerden en hızlı sermaye çıkışına yol açtığına dikkat çekildi. Yılın ilk 3 ayında 77 milyar dolarla gelişmekte olan ülkelere yüksek bir sermaye girişi varken Nisan ayında Asya ülkelerinden 7,8 milyar dolar sermaye çıkışı oldu. Yılın ilk üçü ayında sermaye girişlerinin güçlü olması Türkiye açısından da kurdaki oynaklıklar ve diğer kırılganlıklardaki artışa rağmen avantaj sağladı. Borçların çok büyük maliyet artışlar olmadan çevrilebilmesi mümkün oldu.

Dolar geçen iki haftada yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı ve uluslararası borçlanma maliyetleri için gösterge olan ABD 10 yıllık tahvilinin getirisi yüzde 3'ün üzerine çıktı.

Doların değer kazanmaya devam edip etmeyeceği tartışılıyor. FED'in dünkü faizleri sabit tutma kararı ve Çin, AB ticaret gerilimi gibi gelişmeler doların inişli çıkışlı bir seyir izleyebileceğine işaret ediyor. Ancak ABD tahvil faizinin seyri sermaye hareketlerine ilişkin belirsizliği artırıyor.

Türkiye açısından seçim sonrasına risklerin ve kırılganlıkların iyice arttığı bir tablonun devredeceği, siyasi iktidarın borç balonunu büyüterek çevirmeyi tercih ettiği görülüyor. Özellikle düzenli olarak artan dış açık, sermaye girişlerindeki düşüşün kalıcılaşması durumunda önümüzdeki aylarda cari açığın sürdürülmesini zorlaştırabilir. Turizm gelirlerindeki kısmi artışa rağmen ithalat ihracat artışından daha hızlı artıyor. Hem petrol hem de diğer emtia fiyatlarındaki artışın sürmesi yılın kalanında da dış ticaret açığının artacağına işaret ediyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i cari açıktaki artışa ilişkin "muhtemelen" geçici değerlendirmesine rağmen uluslararası fiyatlardaki gelişmeler 2018 ve 2019 yılında fiyat artışlarının süreceğini gösteriyor. Fiyat artışlarında doların değer kazanması, ABD tahvil faizindeki artış gibi gelişmelerin de etkisi söz konusu.