Kur artışı sermaye sahiplerine yaradı: Döviz hesaplarından bir yılda 119 milyar lira kazandılar

Türkiye'deki milyonerler, Mayıs ayında hesaplarına 2017'nin aynı ayına göre 119 milyar liralık döviz, 58 milyar liralık Türk lirası cinsinden para, 1 milyar liralık da altın ekledi. Bir milyon liranın üzerindeki döviz hesaplarının yüzde 55'ine sahip olan sermaye gruplarının kur artışından kazandığı görülüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Mayıs 2018 itibarıyla Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 141 bin 753 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 939 milyar 759 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

Milyonerlerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 441 milyar 624 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 493 milyar 958 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 177 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

Buna göre milyonerlerin hesabında mayıs sonu itibarıyla yaklaşık 4,2 milyar liralık altın, 494 milyar liralık döviz, 442 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para bulunuyor. Geçen yılın mayıs sonunda ise patronların hesabında 3,2 milyar liralık altın, 375 milyar liralık döviz ve 384 milyar liralık Türk lirası cinsinden para tuttuğu görüldü.

Böylece milyonerler, geçen bir yıllık süreçte hesaplarına 1 milyar liralık altın, 119 milyar liralık döviz, 58 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para ekledi. Döviz hesabındaki artış kurdaki artıştan kaynaklanırken emekçileri yoksullaştıran gelişmenin sermaye sahiplerine yaradığı görülüyor. 1 milyon liranın üzerinde mevduatı bulunanların yüzde 55'i özel sektör şirketleri.