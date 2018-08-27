Kur artışı ara mallarında yerli üretime yöneltti

Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayi kapasite kullanımı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre gerilemesine rağmen bir önceki aya göre arttı. Uzun bayram tatili, kur artışı gibi gelişmeler dikkate alındığında imalat sanayi üretiminde artış eğilimi olduğu görülüyor. Özellikle ara malı üretimi yapılan sektörlerde yerli üretim yöneliminin arttığı dikkat çekiyor.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerine göre imalat sanayi üretimi Ağustos ayında geriledi. Bir önceki yılın aynı ayına göre imalat sanayi üretimi yüzde 1,3 azalırken, Temmuz ayına göre yüzde 0,9'luk artış görüldü. 10 Ağustos'ta TL'nin yüksek oranlı değer kaybı, uzun bayram tatilinin etkisi gibi gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda kapasite kullanım oranındaki gerilemenin işaret ettiği üretim daralmasının sınırlı kaldığı görülüyor. Kur hassasiyeti yüksek olan dayanıklı tüketim malları gibi gruplarda daha yüksek oranlı daralmalar görülürken gıda, temizlik malzemeleri gibi dayanıksız tüketim mallarıyla, rafineri ürünleri, kimyasallar, ilaç gibi ürünlerde kapasite kullanım oranının arttığı dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarındaki ve kurdaki artışın ara malı üretimine yönelimi artırdığı görülüyor.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ağustos ayında mevsimsel etkilerden arındırıldığında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış gösterdi. Ham veride ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 düşüş görülürken, Temmuz ayına göre yüzde 0,9 artış gözlendi. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya gibi ithalat içeriği yüksek, kur gelişmelerden hızlı etkilenen dayanıklı tüketim mallarında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5'lik düşüş görülürken rafineri ürünleri, kimyasallar, ilaç gibi sektörlerde kapasite kullanım oranında yüzde 3-6 aralığında artış oldu. Makine üretimi ise yüzde 8'in üzerinde gerilemeyle kapasite kullanım oranının en çok gerilediği sektör oldu. Makinenin en temel alt sektörlerden birini oluşturduğu sermaye malları üretiminde de hem yatırım kararlarının yavaşlaması hem de yüksek ithalat bağımlılığı nedeniyle yüzde 5 civarı gerileme oldu.

Ara mallarında kur ve petrol başta olmak üzere emtia fiyat artışları nedeniyle yerli üretime yönelinmesi kapasite kullanım oranının bazı sektörlerdeki artışının dayanaklarından biri olurken TL'nin değer kaybı nedeniyle ihracatın artmış olabileceği, üretime buradan da destek gelmiş olabileceği düşünülüyor.

Uzun tatil, kur ve diğer fiyatlardaki oynaklıklara ek olarak Merkez Bankası'nın söz konusu verileri anket yoluyla derlemesi de dikkate alındığında uzmanlar daha uzun dönemli gelişmelere göre değerlendirme yapmanın daha sağlıklı olacağını vurguluyor.