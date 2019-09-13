Kriz patrona güzel: Rahmi Koç imzalı ayakkabılar 1800 TL'den satışta

Rahmi Koç’un özel imzalı ürünü olarak tanıtılan ayakkabılar 1.800 TL etiket taşıyor.

Ekonomik kriz emekçilerin hayatında katlanılması zor güçlüklere neden olurken patron cephesinden dikkat çeken bir haber düştü bugün sitelere.

Habere göre Türkiye'nin en büyük sermaye gruplarından Koç Holding'in "şeref başkanı" Rahmi Koç'un imzasını taşıyan özel üretim ayakkabılar 1800 TL'den satışa sunuldu.

Koç'un daha önce ortağı Rayif Bilir ile birlikte ayakkabı atölyesi kurduğu, burada el yapımı özel ürünler imal edecekleri açıklanmıştı. Para dergisinin haberine göre R ve R markalı ilk ürünler Kalamış Marina’daki bir mağazada tezgaha çıktı.