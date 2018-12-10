Kriz fırsatçısı patron yüzsüzlüğü: 'Her gün bonfile yiyordum şimdi tavuk mu yiyeceğim?'

Bursa'da konkordato ilan eden ve işçileri istifaya zorlayan ELM Elemeği Project Solutions işçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda bir araya gelerek haklarını aramak için örgütlenmişlerdi. Dün düzenlenen toplantıda bir Elemeği işçisi, şirket koordinatörünün, 'Ben her gün bonfile biftek yiyorum şimdi kalkıp tavuk eti mi yiyeceğim' diyerek pişkinlikte sınır tanımadığı aktardı.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde konkordato ilan eden ve işçileri istifaya zorlayan ELM Elemeği Project Solutions işçileri, Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda bir araya gelerek haklarını aramak için örgütlenmişlerdi.

Bursa’dan çeşitli sektör ve işyerlerinden işçiler direnen ELM işçilerini yalnız bırakmadı ve fabrikalarda gıda kolileri hazırlayarak Bursa’da düzenlenen İşsizlik ve Pahalılığa Karşı Mücadele toplantısında işçi kardeşlerine teslim etti.

Eğitim-İş Sendikası Bursa Şubesi’ndeki toplantının açılışında söz alan Patronların Ensesindeyiz temsilcisi, patronların kriz sırasında nasıl da zenginleştiklerini anlatarak başladığı konuşmasında Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı’nın işçileri yan yana getirerek birlikte mücadele etme yeteneğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Sürmekte olan çalışmalara ve mücadelelere dair örnekler veren PE temsilcisi Ayhan Keser “bugün bir araya gelmemizin nedeni hem işsizlik ve pahalılığa karşı nasıl mücadele edebileceğimizi konuşmak hem de direnmekte olan Elemeği işçileriyle dayanışmak” diyerek sözlerini noktaladı.

'HER GÜN BONFİLE YİYORDUM ŞİMDİ TAVUK MU YİYECEĞİM?'

Daha sonra söz alan Elemeği işçisi Birol Cankurtaran üç-dört aydır maaş alamamaları yetmiyormuş gibi bir de kapının önüne konduklarını söyleyerek başladığı konuşmasında fabrikanın sıradan bir mobilya firması olmadığını ve sektöründe ülkenin en önemli firmalarından biri olduğunu vurguladı.

Krizi bahane ederek haklarının yendiğini ancak firmanın yurt dışındaki lüks otellerin mobilya tasarımı ve uygulaması işlerini almaya devam ettiğini söyleyen Cankurtaran, patronun kazanmaya devam ettiği halde işçilerin sırtında tepinmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Konuşmaya katkı yapan çok sayıda Elemeği işçisinin söyledikleri fabrikadaki işçi düşmanlığının boyutlarını da gözler önüne serdi. Kendilerine, “Hiçbir şey elde edemezsiniz, işten ayrılma kağıtlarını imzalayın” diyen koordinatör Cem beyin söz konusu olan kendi alacağı olduğunda, “Ben her gün bonfile biftek yiyorum şimdi kalkıp tavuk eti mi yiyeceğim?” diyerek pişkinlikte sınır tanımadığı aktarıldı.

Konkordato ilan edilmeden dört ay önce aynı patrona ait olan Nevale Pasta&Fırın şubelerinden ikisini şoförünün üzerine kalanları ise baldızının üzerine yaparak mal kaçıran Elemeği patronu ile mücadelelerinin hukuki boyutlarını sürdüreceklerini söyleyen işçiler, firmanın attığı her adımı takip edip teşhir edeceklerini ve ülke gündeminden düşmesine izin vermeyeceklerini ifade ettiler.

'MÜCADELE ETMEDEN KAZANMAK İMKANSIZ'

Toplantıya katılan Cargill işçileri adına söz alan Fatih Gürhan yıllardır işçi olarak çalıştığını ancak hakkını aramak için bir şey yapmadığını, mücadele etmeyi Cargill direnişi ile birlikte öğrendiğini söyleyerek başladığı konuşmasında işçilerin hakları için harekete geçmemesi durumunda kaybetmeye devam edeceklerini vurguladı. Kendi direnişleri boyunca uğradıkları haksızlıklar ve verdikleri mücadeleye dair örnekleri anlatan Gürhan, Elemeği işçisi ile yan yana mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyerek “mücadeleden öğrendiklerimizi herkese anlatmalıyız, başka insanlar da haklarını bilip örgütlenmeli” dedi.

Ardından çeşitli iş kolu ve fabrikalardan söz alan işçiler iş sağlığından işyeri komitelerine, haber yoluyla teşhirinden dayanışma ağlarına pek çok örnek üzerinden somut bir mücadele programı belirlediler. Bu dayanışmanın ilk örneği olarak Bursa’daki çok sayıda iş yerinden toplanan katkılarla hazırlanan erzak kolilerinin Elemeği işçilerine teslim edilmesiyle toplantı alkışlarla sona erdi.