Kredi Garanti Fonu: Sermayeye kıyak bilançosu açıklandı

2017'deki referandum öncesinde sermaye gruplarının banka borçlarını çevirebilmesini sağlamak için Kredi Garanti Fonu'nun kapsamı genişletildi. AKP iktidarının sağladığı bu olanağın bilançosu açıklandı. Geçen yıldan bu yana 467 bin 776 firma, 227,3 milyar liralık kefalet desteği ile 255 milyar liralık kredi kullandı.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, "Geçen yıldan bu yana 467 bin 776 firma, 227,3 milyar liralık kefalet desteği ile 255 milyar liralık kredi kullandı. Sistemin bu kadar işletmeye ulaşabilmesi bir başarı hikayesidir" dedi.

Gergerli, KGF'nin 2016 yılının sonunda yeniden yapılandırıldığını belirterek, bu kapsamda reel sektörün uygun vade ve maliyetlerle finansmana erişiminin sağlandığını söyledi.

Çok güçlü veri tabanı ve gelişmiş teknolojiye sahip sistem sayesinde kredi taleplerinin 24 saatte cevaplanır hale geldiğini aktaran Gergerli, alınan kararla 250 milyar liralık Hazine destekli kredi kefalet tutarının kullandırılmaya başlandığını anımsattı.

Gergerli, ilk dönemde 222 milyar liralık krediye karşılık 199 milyar liralık kefalet sağlandığını belirterek, bunun 78 milyar liralık kısmının imalat sektörü, 40 milyar liralık kısmının da ihracat finansmanı için kullandırıldığını kaydetti.

2016 sonundan itibaren borç ödemelerinde sıkıntı çeken şirketleri rahatlatmak, sermayeye ek olanaklar yaratmak üzere KGF devrede. 2018 başında 50 milyar liralık yeni bir dilim de eklendi. Fiilen batık durumda olan krediler yeniden yapılandırılırken, batığa düşme riski bulunan krediler de, özellikle kamu bankaları tarafından yeni kredilerle çevrildi.